Από ωραίος έγινε μοιραίος για τους Μπακς ο Γιάννης

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν συγκλονιστικός, όμως πήρε μια κακή επιλογή στο φινάλε και τα «Ελάφια» γνώρισαν ήττα-σοκ από τους Κινγκς με 133-135.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 26 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής, με 7/12 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 9/14 βολές.

Το ματς ήταν ντέρμπι από το ξεκίνημα με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, αφού όταν οι Μπακς «έφευγαν» στο σκορ οι Κινγκς είχαν τις λύσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ήταν ελαφρώς καλύτεροι και πήρα διψήφια διαφορά (92-102), όμως ο Κάιλ Κούζμα με συνεχόμενα καλάθια έβαλε ξανά στο παιχνίδι τους Μπακς.

Το τελευταίο λεπτό του αγώνα εξελίχθηκε σε θρίλερ, αφού ο Μάιλς Τέρνερ με τρίποντο μετά από ασίστ του Γιάννη Αντετοκούνμπο μείωσε στον πόντο (132-133), με την κατοχή να πηγαίνει και πάλι στους Μπακς.

Η μπάλα ήταν στα χέρια του Γιάννη, όμως ο «Greek Freak» πήρε μια κάκιστη επιλογή που αποδείχθηκε μοιραία για την ομάδα του, αφού στη συνέχεια ο Σρέντερ με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 132-135.

Το μόνο που κατάφεραν στο φινάλε οι Μπακς ήταν να μειώσουν στο τελικό 133-135, με 1/2 βολές του Έι Τζέι Γκριν, αφού στην δεύτερη -χαμένη- βολή τα «Ελάφια» δεν εξασφάλισαν το ριμπάουντ.

