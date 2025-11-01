Άρης: Συναντήθηκε με Σιάο ο Ζήσης μετά τον ΠΑΟΚ και έρχεται μεταγραφική ενίσχυση

Μετά την ήττα του Άρη Betsson από τον ΠΑΟΚ, ο Ρίτσαρντ Σιάο συναντήθηκε με τον Νίκο Ζήση, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της ομάδας.

Ο Άρης Betsson υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ στο Παλέ για την Stoiximan Greek Basketball League αλλά παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων. Οι γηπεδούχοι ηττήθηκαν με 78-73 και οι εξελίξεις στον οργανισμό... τρέχουν.

Μετά το τέλος του ντέρμπι, ο Ρίτσαρντ Σιάο συναντήθηκε με τον Νίκο Ζήση για να συζητήσουν για τις ανάγκες της ομάδας. Ο GM του είπε ποιες είναι αυτές και ότι πρέπει να καλυφθούν. Ο ιδιοκτήτης του τόνισε ότι έχει κάνει άθλο για να στήσει την ομάδα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και πως θα έχει την στήριξή του όπου χρειαστεί.

Υπογράμμισε την προσπάθεια όλων στον σύλλογο αλλά ξεκαθάρισε ότι μαζί πρέπει να έρθουν τα αποτελέσματα. Αποτελέσματα που αξίζει ο κόσμος, ειδικά με την ατμόσφαιρα που δημιουργεί.

Ο Σιάο, λοιπόν, έδωσε το ελεύθερο στον Ζήση να αποφασίσει τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στην ομάδα και τόνισε πως θα τις πραγματοποιήσει. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως θα κάνει την υπέρβαση από το αρχικό πλάνο και ότι όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα για να μη χαθεί χρόνος.