«Τρία λάθη υπέρ του Ολυμπιακού στα τελευταία 22’’», αναφέρει ο αναλυτής διαιτησίας Τοντ Ουόρνικ

Ο αναλυτής διαιτησίας Τοντ Ουόρνικ ανέλυσε στο «BasketNews» τις αποφάσεις των διαιτητών στα τελευταία λεπτά του Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ και έκανε ξεκάθαρο πως όλες οι αποφάσεις της τριάδας υπέρ των «ερυθρολεύκων», που έκριναν το αποτέλεσμα, ήταν λάθος.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ με 62-58, με τους Ισραηλινούς να έχουν έντονα παράπονα για την διαιτησία, ειδικά με τα σφυρίγματα στα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Ο αναλυτής διαιτησίας Τοντ Ουόρνικ στο «BasketNews» ανέλυσε τις αποφάσεις που έκριναν το αποτέλεσμα και το συμπέρασμά του ήταν ξεκάθαρο: Όλες ήταν λάθος και υπέρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αρχικά, με 23,8" να απομένουν για το τέλος του ματς ο Βασίλιε Μίσιτς έκλεψε την μπάλα από τον Άλεκ Πίτερς και στη συνέχεια ο «ερυθρόλευκος» παίκτης χρεώθηκε με απλό φάουλ για τράβηγμα από πίσω. Μετά από την εξέταση της φάσης στο Instant Replay, οι διαιτητές δεν άλλαξαν γνώμη και επέμειναν στην αρχική τους απόφαση.

Ο Ουόρνικ τονίζει πως ξεκάθαρα πρόκειται για αντιαθλητικό. Η FIBA άλλαξε τον κανόνα του αντιαθλητικού τα τελευταία χρόνια και αυτός εφαρμόζεται και στην Euroleague. Ο κανόνας αναφέρει: «Οποιαδήποτε παράνομη επαφή από πίσω ή πλαγίως σε αντίπαλο… και χωρίς αντιπάλους μεταξύ του παίκτη που πάει μπροστά και του καλαθιού… και ο παίκτης που πάει μπροστά προσπαθεί να αποκτήσει τον έλεγχο της μπάλας…».

Σε αυτή την φάση ο Μίσιτς πάει προς την μπάλα και δέχεται φάουλ από πίσω. Έτσι, θα έπρεπε να χρεωθεί αντιαθλητικό στον Πίτερς, ο Μίσιτς να εκτελέσει δύο βολές και η κατοχή να πάει στην Χάποελ.

Πριν προλάβει να γίνει η επαναφορά, ο Μίσιτς χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ στον Τόμας Ουόκαπ. Ωστόσο, ο Τεξανός δεν έχει προλάβει να τοποθετηθεί, κινείται και δεν δίνει τον απαραίτητο χώρο και χρόνο στον Μίσιτς, όπως απαιτεί ο κανονισμός. Έτσι, θα έπρεπε να χρεωθεί φάουλ στον Ουόκαπ και όχι επιθετικό, σύμφωνα με τον αναλυτή.

Και επειδή η μπάλα δεν είχε φύγει από τα χέρια του Μπράιαντ και δεν είχε γίνει η επαναφορά, θα έπρεπε να δοθεί μία βολή στον Μίσιτς και ξανά επαναφορά για την Χάποελ. Μάλιστα, ο Ουόρνικ ξεκαθαρίζει πως η επαφή που γίνεται στο στήθος του Ουόκαπ δεν έχει σημασία, αφού ο «ερυθρόλευκος» γκαρντ δεν έχει προλάβει να στηθεί. Ακόμη, επισημαίνει πως το replay δεν ήταν ξεκάθαρο και δεν μπορούσε να φανεί τι εξετάζεται.

Επίσης, αναφέρθηκε και στα όσα είπε ο εκφωνητής της Euroleague, ο οποίος δήλωσε πως οι διαιτητές μπορεί να ελέγχουν για check-in φάουλ, επειδή η μπάλα είναι ακόμα στα χέρια του παίκτη εκτός της γραμμής. Όμως, αυτό ισχύει μόνο όταν κάνει φάουλ ο αμυντικός, ενώ εδώ χρεώθηκε (λανθασμένα) επιθετικό φάουλ.

Με 11,7" στο χρονόμετρο ο Ολυμπιακός κάνει επαναφορά και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Βεζένκοφ στην γωνία. Αυτό ήταν το πλάνο της Χάποελ, ώστε να κάνει double-team με σκοπό να κάνει το κλέψιμο. Οι παίκτες του Ιτούδη εφάρμοσαν το πλάνο, αλλά ο επικεφαλής διαιτητής στην γραμμή έμεινε σταθερός στην θέση του ενώ θα έπρεπε να περιμένει όσα έγιναν και να κινηθεί για να έχει οπτική επαφή με το μαρκάρισμα στο double-team. Έτσι, από μία κακή θέση για να δει τη φάση, παίρνει μία λάθος απόφαση και δίνει δύο βολές στον Βεζένκοφ, ο οποίος έφερε τον Ολυμπιακό στο +4 και «κλείδωσε» το ματς. Ο αναλυτής τονίζει πως δεν υπάρχει κανένα φάουλ και θα έπρεπε να δοθεί jump-ball.