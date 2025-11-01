Άρης Betsson: Σε δύσκολη θέση ο Φορμπς, στα γραφεία της ΚΑΕ ο Σιάο

Αλλαγές προ των πυλών στον Άρη Betsson, που συνόδευσε ακόμα μία ήττα του με μια άσχημη εμφάνιση, χάνοντας και στο εντός έδρας ντέρμπι από τον ΠΑΟΚ, με τον Μπριν Φορμπς να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου.

Ο Αμερικανός γκαρντ, o οποίος ήρθε με πλούσιο βιογραφικό και σημαντικές προσδοκίες στον Άρη, κινήθηκε σε ακόμα ένα παιχνίδι σε πολύ ρηχά νερά. Έμεινε στους 3 πόντους με 0/5 σουτ και 3/4 βολές και έδειξε κυρίως να βρίσκεται ξανά εκτός κλίματος, ενώ και αμυντικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ «χτυπούσαν» πάνω του.

Ο Άρης βρίσκεται εδώ και μέρες στην αγορά και για γκαρντ και για παίκτη στη θέση «4» και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει η σχετική ενίσχυση. Αυτός που φαίνεται πως θα πληρώσει το «μάρμαρο» σε πρώτη φάση είναι ο Φορμπς, με τους «κιτρινόμαυρους» να αναζητούν παίκτη που μπορεί να δώσει σκορ και δημιουργία.

Στα γραφεία της ΚΑΕ ο Σιάο

Ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο νεός ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, έδωσε το παρών στο ντέρμπι και σαφώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας. Μετά το τέλος του αγώνα, βρέθηκε στα γραφεία της ΚΑΕ και συνομίλησε με τους διοικούντες για την επόμενη ημέρα και την επιτακτική ανάγκη μεταγραφικής ενίσχυσης που υπάρχει, δίνοντας και από κοντά την έγκρισή του. Ο Σιάο έμεινε για περίπου μία ώρα στα γραφεία και έπειτα αποχώρησε, ενώ την Κυριακή το πρωί είναι προγραμματισμένη η αναχώρησή του από τη Θεσσαλονίκη.