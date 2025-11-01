Περσίδης: «Η μαχητικότητα μας έδωσε τη νίκη»

Ο Νίκος Περσίδης μίλησε μετά το κλασσικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως η μαχητικότητα που έδειξαν τους έδωσαν τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θεωρώ πως η ομάδα θέλει λίγο χρόνο για να δέσει, είναι ένα καλό τάιμινγκ για να κάνουμε μία καλή αξιολόγηση. Τα χαρακτηριστικά είναι πως η ομάδα παίζει δυνατά και παλεύει όλα τα παιχνίδια, κάτι που το κάναμε και στη Γερμανία παρά την ήττα. Δεν θα σταθώ στις απώλειες, η ομάδα ήταν αξιόλογη, δεν καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη.

Το κίνητρο μας ήταν να κερδίσουμε τον Άρη. Όταν παίζουμε τόσο δυνατά είναι πολύ λογικό να κάνουμε και αρκετά φάουλ τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Από κει και πέρα μας βγαίνουν όλα μέσα στο ματς κάτι που μας έδωσαν και τη νίκη. Κρατάω τη μαχητικότητα που δείξαμε σε όλο το παιχνίδι, ακόμα και όταν ο Άρης πήρε κάποιους πόντους και ψυχολογία. Προετοιμαζόμαστε σε κάθε παιχνίδι και προσπαθούμε να βγάλουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω τη διαιτησία, η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και παρά τις δυσκολίες και τα λάθη που κάναμε, πήραμε το θετικό αποτέλεσμα στο τέλος. Έχουμε τώρα ένα πολύ δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι και πρέπει να επανέλθουμε στα θετικά αποτελέσματα.

Η ΑΕΚ είναι λίγο μακριά, γιατί κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Η φετινή χρονιά είναι διαφορετική από την περσινή, αλλά θέλουμε να χαράξουμε τη δική μας πορεία. Σίγουρα υπάρχει η περσινή χρονιά σαν παρακαταθήκη, αλλά κρατήσαμε τη μαχητικότητα μας από πέρυσι και παίζουμε σε κάθε ματς πολύ δυνατά. Σίγουρα όταν κερδίζουμε τον Άρη στην έδρα του, οι φίλαθλοι μας παίρνουν ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογία και θα μας στηρίξουν ακόμα περισσότερο στα επόμενα παιχνίδια».