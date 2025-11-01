Μίλιτσιτς: «Eίμαι υπεύθυνος για να αλλάξει η νοοτροπία και η ψυχολογία»

O Iγκόρ Μίλιτσιτς τόνισε την κακή ψυχολογία που υπάρχει στον Άρη και την ευθύνη που αναλαμβάνει ο ίδιος μετά τη νέα κακή εμφάνιση και ήττα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο νέος προπονητής των κιτρινόμαυρων στάθηκε και στην ενίσχυση που θα γίνει στην ομάδα και ανέλυσε τα αίτια της ήττας.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ηταν μια σκληρή κατάσταση. Εμείς θέλαμε στην διάρκεια της προετοιμασία για το ματς να αλλάξουμε την κατάσταση που υπάρχει στην ομάδα. Είμαι απογοητευμένος. Ξέρω τι σήμαινε αυτό το ματς για τον κόσμο. Ίσως δεν πήγε καλά το σκάουτινγκ. Θέλαμε να είμαστε καλύτεροι επιθετικά, δεν το κάναμε. Ο ΠΑΟΚ ήταν εύστοχος. Παίρνω την ευθύνη στους ώμους μου για την ήττα, παρά το ότι είμαι λίγο καιρό εδώ. Είμαι υπεύθυνος για να αλλάξει η νοοτροπία και η ψυχολογία. Εχω πει στην διοίκηση πως πρέπει να παλεύουμε, να έχουμε ενέργεια. Σηκώνω εγώ το βάρος στους ώμους μου. Σε κάποια σημεία παλεύαμε στην άμυνα, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για την νίκη».

Για το τι μπορεί να γίνει στο εξής: «Χρειάζεται να γνωρίσω καλύτερα τους παίκτες. Εντόπισα τα προβλήματα της ομάδας, πριν έρθω. Κι αυτά φάνηκαν στις πρώτες προπονήσεις. Mε κάποιες προσαρμογές, αυτά εξαφανίστηκαν αλλά εμφανίστηκαν άλλα προβλήματα στην πορεία. Πρέπει να βρούμε λύσεις και στην άμυνα και στην επίθεση. Αμυντικά κάναμε 1-2 βήματα μπροστά, όμως δεν αρκούσε αυτό. Θέλω να παίζουμε σκληρά αμυντικά. Αυτό το DNA θέλω να περάσω και να δούμε τακτικά τι αλλαγές θέλουμε να κάνουμε».

Για τις πιθανές αλλαγές στο ρόστερ: «Θα κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για την ομάδα. Αν αυτό είναι οι αλλαγές και οι μεταγραφές, θα το κάνουμε. Θέλω να μάθω 100% τους παίκτες. Κάνουμε έρευνα στην αγορά με τον Ζήση. Σημαντικό είναι το DNA. Αν δεν το αλλάξουμε αυτό, δεν θα γίνει κάτι. Είμαι απογοητευμένος που δεν κάναμε τους οπαδούς μας χαρούμενους και που δεν αλλάξαμε την κατάσταση που υπάρχει».

Για το κομμάτι της άμυνας: «Σχετικά με την άμυνα, το εντόπισα και στο σκάουτινγκ. Είναι μέρος της δουλειάς μου να το αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη κατάσταση εύκολα, σε 5-6 μέρες προπονήσεων. Θέλω η ομάδα μου να έχει επιθυμία και στην άμυνα και στα ριμπάουντ. Δεν είναι δουλειά των Ινοκ και Φόρεστερ, μόνο για τα ριμπάουντ».

Για τα χαμένα σουτ: «Είναι κομμάτι της χημείας και της τακτικής. Πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση. Αυτή την στιγμή η ομάδα δεν έχει αυτοπεποίθηση και αυτό θέλω να το βελτιώσω. Εχουμε καλούς σουτέρ, αλλά δεν βάλαμε τα σουτ σήμερα. Εχει να κάνει και με τη φυσική κατάσταση των παικτών. Μέσω από την σκληρή άμυνα, ένας παίκτης παίρνει αυτοπεποίθηση να σουτάρει».

Για την κατάσταση στην ομάδα: «Δεν κατηγορώ κανέναν. Είμαστε όλοι μαζί για να ξεπεράσουμε την κατάσταση. Είμαι ευγνώμονες στους οπαδούς μας. Θα κάνουμε τα πάντα στο επόμενο ματς για να νιώθουν περήφανοι όλοι -ο κόσμος, η ιδιοκτησία- για εμάς. Θέλουμε να αλλάξουμε την νοοτροπία για όλη την σεζόν, όχι για ένα ματς. Να αλλάξουμε την κουλτούρα, κυρίως μέσα στα αποδυτήρια».