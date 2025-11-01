Ζντοβτς: «Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό με τις βολές - Αυτό ήταν το σημείο κλειδί»

Μετά το «διπλό» του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρης ο Γιούρε Ζντοβτς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις βολές στον αγώνα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου που έβαλαν ενέργεια μετά το δύσκολο ταξίδι. Κάναμε μία προπόνηση μόνο πριν το ντέρμπι, αλλά βρήκαμε την ενέργεια. Αυτό ήταν το σημείο-κλειδί. Βγήκαν ενέργεια να θέσουν το τέμπο με τον αντίπαλο μας. Βρήκαμε τον τρόπο να πάρουμε το ντέρμπι. Ο Άρης είχε λίγη πίεση, αλλά εμείς καταφέραμε να αφήσουμε πίσω την προηγούμενη ήττα, συνεχίζοντας στο ρυθμό μας.. Ο Ντίμσα ήταν άρρωστος δεν ήταν έτοιμος σήμερα, αλλά μας βοηθήσει όπως οι περισσότεροι παίκτες. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, είναι μόνο μία νίκη».

Για το αν θυμάται στην καριέρα του να έχει κερδίσει παιχνίδι με 40-10 βολές εναντίον της ομάδας του: «Δε θέλω να σχολιάσω κάτι.. Κερδίσαμε και αυτό κρατάμε. Είναι κάτι που μου συμβαίνει πρώτη φορά πάντως».

Για την εικόνα του Τζάκσον: «Έχει βελτιωθεί στα τελευταία παιχνίδια. Κυρίως γιατί άλλαξε τη συμπεριφορά του στην προπόνηση. Έχουμε μιλήσει πολύ μαζί του. Δεν έχει την εμπειρία από αυτό το επίπεδο. Πήρε αυτοπεποίθηση στα τελευταία παιχνίδια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, που για τέταρτο σερί παιχνίδι αν θυμάμαι καλά, έπαιξε με συνέπεια».

Για το χαρακτήρα που βγάζει η ομάδα ως τώρα: «Η ομάδα έχει δείξει χαρακτήρα ήδη 3-4 φορές ως τώρα. Έχουμε βρει ένα γκρουπ παικτών που επικοινωνούν, μιλούν πολύ μεταξύ τους στο γήπεδο, κάτι πολύ σημαντικό για μένα, για να βρίσκουμε διαφορετικές λύσεις σε άμυνα και επίθεση. Έχω δύο παίκτες που είναι σα βοηθοί μου μέσα στο παρκέ. Είναι μεγάλη σεζόν… Πρόκειται για τον Ντίμσα και τον Μπράουν».