Τα best of του μεγάλου «διπλού» του ΠΑΟΚ στο Παλέ (vid)

Ο ΠΑΟΚ αποδείχθηκε ανώτερος στο ντέρμπι, επικρατώντας στην έδρα του Άρη Betsson με 73-78, με τον Τζάκσον να είναι ο MVP του Δικεφάλου.

Δείτε τα στιγμιότυπα: