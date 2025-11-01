MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα best of του μεγάλου «διπλού» του ΠΑΟΚ στο Παλέ (vid)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο ΠΑΟΚ αποδείχθηκε ανώτερος στο ντέρμπι, επικρατώντας στην έδρα του Άρη Betsson με 73-78, με τον Τζάκσον να είναι ο MVP του Δικεφάλου.

Δείτε τα στιγμιότυπα:

 

Τα best of του μεγάλου «διπλού» του ΠΑΟΚ στο Παλέ (vid)