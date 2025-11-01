Το πανόραμα της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Άρη

Δείτε την βαθμολογία της Stoiximan Greek Basketball League μετά τα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν για την 5η αγωνιστική.

Τα πρώτα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League ολοκληρώθηκαν.

Ο Κολοσσός Ρόδου κατάφερε να πάρει τη νίκη στο «θρίλερ» με τον Πανιώνιο (78-75), ενώ το Περιστέρι δε δυσκολεύτηκε να επικρατήσει κόντρα στην ΑΕΚ με 79-66. Ο Προμηθέας Πάτρας... διέλυσε την Καρδίτσα με 91-62 και τέλος ο ΠΑΟΚ πήρε το «διπλό» στο Παλέ κόντρα στον Άρη Betsson (73-78).

Την Κυριακή (2/11) ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ηρακλή και η Μύκονος Betsson το Μαρούσι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Κολοσσός Ρόδου - Πανιώνιος 78-76

Περιστέρι - ΑΕΚ 79-66

Άρης Betsson - ΠΑΟΚ 73-78

Προμηθέας Πάτρας - Καρδίτσα 91-62

2/11

13:00 Ολυμπιακός - Ηρακλής

16:00 Μύκονος Betsson - Μαρούσι

Η βαθμολογία:

1) ΑΕΚ 4-1

2) ΠΑΟΚ 4-1

3) Ολυμπιακός 4-0

4) Παναθηναϊκός AKTOR 3-1

5) Προμηθέας Πάτρας 2-3

6) Κολοσσός Ρόδου 2-3

7) Περιστέρι 3-1

8) Καρδίτσα 2-2

9) Άρης Betsson 1-4

10) Ηρακλής 1-3

11) Πανιώνιος 0-5

12) Μαρούσι 1-2

13) Μύκονος Betsson 1-2

Η επόμενη αγωνιστική (6η):

8/11

16:00 Άρης Betsson – Μύκονος Betsson

16:00 Περιστέρι – Παναθηναϊκός AKTOR

18:15 Πανιώνιος – Μαρούσι

9/11

13:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

13:00 Ολυμπιακός – Καρδίτσα

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας Πάτρας