Το πανόραμα της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Άρη

Τα πρώτα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League ολοκληρώθηκαν.
Ο Κολοσσός Ρόδου κατάφερε να πάρει τη νίκη στο «θρίλερ» με τον Πανιώνιο (78-75), ενώ το Περιστέρι δε δυσκολεύτηκε να επικρατήσει κόντρα στην ΑΕΚ με 79-66. Ο Προμηθέας Πάτρας... διέλυσε την Καρδίτσα με 91-62 και τέλος ο ΠΑΟΚ πήρε το «διπλό» στο Παλέ κόντρα στον Άρη Betsson (73-78).
Την Κυριακή (2/11) ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ηρακλή και η Μύκονος Betsson το Μαρούσι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Κολοσσός Ρόδου - Πανιώνιος 78-76
Περιστέρι - ΑΕΚ 79-66
Άρης Betsson - ΠΑΟΚ 73-78
Προμηθέας Πάτρας - Καρδίτσα 91-62
2/11
13:00 Ολυμπιακός - Ηρακλής
16:00 Μύκονος Betsson - Μαρούσι
Η βαθμολογία:
1) ΑΕΚ 4-1
2) ΠΑΟΚ 4-1
3) Ολυμπιακός 4-0
4) Παναθηναϊκός AKTOR 3-1
5) Προμηθέας Πάτρας 2-3
6) Κολοσσός Ρόδου 2-3
7) Περιστέρι 3-1
8) Καρδίτσα 2-2
9) Άρης Betsson 1-4
10) Ηρακλής 1-3
11) Πανιώνιος 0-5
12) Μαρούσι 1-2
13) Μύκονος Betsson 1-2
Η επόμενη αγωνιστική (6η):
8/11
16:00 Άρης Betsson – Μύκονος Betsson
16:00 Περιστέρι – Παναθηναϊκός AKTOR
18:15 Πανιώνιος – Μαρούσι
9/11
13:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
13:00 Ολυμπιακός – Καρδίτσα
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας Πάτρας