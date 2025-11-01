Ζντοβτς: «Οι παίκτες έδειξαν χαρακτήρα - Εξαιρετική δουλειά στην άμυνα» (vid)

Ο Γιούρι Ζντοβτς αποθέωσε τους παίκτες του για τον χαρακτήρα και την τρομερή άμυνα που έπαιξαν, στο «διπλό» του ΠΑΟΚ μέσα στον Άρη (73-78).

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Για την τεράστια νίκη: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Εξαιρετική δουλειά. Στο τέλος κάναμε τα πάντα να.... χάσουμε με τα λάθη μας. Χάσαμε τον Μπράουν λόγω φάουλ, αλλά είχαμε λίγη τύχη στο τέλος. Κάναμε εξαιρετική άμυνα και καταφέραμε τη νίκη».

Για το αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να βελτιωθεί: «Φυσικά. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα συνεχόμενα ταξίδια αλλά θα βρούμε τρόπο. Βρήκαμε σήμερα ενέργεια, τώρα θα πάμε στο Κόσοβο. Δεν κάνουμε τόση προετοιμασία, αλλά οι παίκτες έδειξαν χαρακτήρα».

Για τη νέα ιδιοκτησία: «Δεν κάνω πολιτικές. Είμαι ο προπονητής αυτή είναι η δουλειά μου».