Lakers' Corner: Μετά τους «Λύκους»... καθάρισαν και τις «Αρκούδες»

Ο Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν με 117-112 κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις και έκαναν το 1-0 στο NBA Cup. Ο Λούκα Ντόντσιτς… συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει πριν τον τραυματισμό του.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ολοκλήρωσαν τις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους για τώρα με τον καλύτερο τρόπο. Οι «Λιμνάνθρωποι» είδαν τους Λούκα Ντόντσιτς και Μάρκους Σμαρτ να επιστρέφουν από τους τραυματισμούς τους και πανηγύρισαν τη νίκη με 117-112. Αυτή ήταν η πρώτη αναμέτρηση για το NBA Cup και είναι αρκετά θετικό για το σύνολο του Τζέι Τζέι Ρέντικ ότι ξεκίνησε με το δεξί στην διοργάνωση.

Οι Λέικερς πήγαν στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ με 69-55 αλλά έδειξαν για ακόμη μία φορά πως έχουν βελτιώσει το πρόβλημα που είχαν στην τρίτη περίοδο. Σε αυτό το δωδεκάλεπτο οι «Λιμνάνθρωποι» είχαν επιμέρους σκορ 34-22 και έτσι μπήκαν στην τέταρτη περίοδο στο -2 (89-91). Εκεί, συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, πέρασαν μπροστά και τελικά πήραν μία σημαντική νίκη ενόψει της συνέχειας τόσο του πρωταθλήματος όσο και του κυπέλλου.

Φυσικά, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος σταρ επέστρεψε από τον τραυματισμό του και ήταν... σαν να μην έλειψε μία μέρα. Σε 39 λεπτά στο παρκέ είχε 44 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Μπορεί να έκανε και 5 λάθη, ωστόσο αυτά έγιναν νωρίς στο ματς και πιθανότατα είχαν να κάνουν με την απουσία του από τα τελευταία ματς.

Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος «Λιμνάνθρωπος» που έκανε το comeback. Και ο Μάρκους Σμαρτ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και προσέφερε σημαντικές λύσεις. Μπορεί να μην ξεχώρισε αλλά έκανε λίγο από όλα και έδειξε πως είναι αρκετά σημαντικός στους φετινούς Λέικερς (12 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Ο Όστιν Ριβς δεν ήταν τόσο εύκολος όσο στα προηγούμενα παιχνίδια, όμως δεν χρειαζόταν και να είναι γιατί είχε δίπλα του τον «Luka Magic». Με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο έδειξε πως μπορεί να προσαρμοστεί στον ρόλο που τον χρειάζεται η ομάδα του: Είτε του αστέρα είτε του δεύτερου «βιολιού».

Δεν θα μπορούσε να είναι αγώνας των Λέικερς αν δεν... τραυματιζόταν κάποιος παίκτης. Ο ΝτεΆντρε Έιτον είχε 9 πόντους, όμως στην δεύτερη περίοδο ένιωσε μερικές ενοχλήσεις στην πλάτη μετά από ένα alley-oop και δεν ξαναμπήκε στο ματς. Το θετικό είναι πως ο ίδιος μετά το ματς δήλωσε πως θα μπορούσε να αγωνιστεί ξανά αλλά ο Ρέντικ δεν ήθελε να τον ρισκάρει και να κινδυνέψει να χάσει τον βασικό του σέντερ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Τζάκσον Χέιζ πήρε αρκετό χρόνο στο δεύτερο ημίχρονο, λόγω του τραυματισμού του Έιτον. Μπορεί να μην βοήθησε στο σκοράρισμα (2 πόντοι), αλλά μάζεψε αρκετά ριμπάουντ (7) και μοίρασε σωστά την μπάλα (5 ασίστ). Ακόμη μέτρησε 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ και από πέρσι έχει αποδείξε πως μπορεί να σταθεί στο επίπεδο που χρειάζονται οι Λέικερς (αλλά όχι ως ο βασικός -και μόνος- σέντερ).

Ο Ρούι Χατσιμούρα έκανε από τα χειρότερά του παιχνίδια φέτος. Είχε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 38 λεπτά στο παρκέ. Οι Λέικερς χρειάζονται περισσότερα από αυτόν επιθετικά, ειδικά αν θέλει να συνεχίσει να έχει φανέλα βασικού.

Ο Τζέικ ΛαΡάβια και σε αυτό το ματς έδειξε γιατί ήταν η πρώτη κίνηση του Ρομπ Πελίνκα στην free agency. Με 13 πόντους (5/8 σουτ), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε μόλις 23 λεπτά προσέφερε τα... πάντα στον Ρέντικ και μπορεί να αποτελέσει τον X-factor των Λέικερς στη φετινή σεζόν.

Ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ έδωσε ενέργεια στην ομάδα όσο ήταν στο παρκέ, και παρόλο που τα νούμερα του δεν προκαλούν ενθουσιασμό (2 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ) ήταν αρκετά σημαντικός για τη νίκη των Λέικερς. Αποτελεί ένα από τα «βαρόμετρα» της... χρυσής και μωβ άμυνας και σίγουρα θα έχει λεπτά στο ροτέισον του Ρέντικ.

Τέλος, ο Ντάλτον Κνεκτ πήρε ξανά λεπτά από τον κόουτς (15) αλλά δεν μπόρεσε να κάνειο τη διαφορά στο παρκέ (5 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο). Σε καμία περίπτωση δεν ήταν αρνητικός, όμως σίγουρα πρέπει να προσφέρει περισσότερο -κυρίως στο σκοράρισμα- και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που υπάρχουν.

Σε ακόμη ένα ματς με απουσίες (Λεμπρόν Τζέιμς, Γκέιμπ Βίνσεντ, Μαξ Κλεμπέρ, Αντού Τιέρο) ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έκανε σωστά ροτέισον, μοίρασε όμορφα τον χρόνο και οι Λέικερς πήραν ακόμη μία νίκη. Οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν ξεκινήσει αρκετά καλά τη σεζόν και δείχνουν πως μπορούν να πετύχουν μεγάλα πράγματα. Έχουν ήδη κερδίσει αρκετούς ανταγωνιστές τους από τη Δύση χωρίς τον Λεμπρόν (ή και τον Ντόντσιτς) και έχουν διαψεύσει όσους ανέφεραν πως η ομάδα δεν έχει αρκετό βάθος για να φτάσει μέχρι τέλους και να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Οι Λέικερς έχουν ποιότητα, έχουν βάθος, έχουν ταλέντο, έχουν εμπειρία και σε 5-6 μήνες θα μπορούν να έχουν 18 πρωταθλήματα.