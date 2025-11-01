MENU
Μειώνει σε απόσταση «βολής» ο Άρης με Χαρέλ-Τζόουνς (vid)

Ο Άρης Betsson βρέθηκε να χάνει με 10 πόντους από τον ΠΑΟΚ, αλλά ισοφάρισε με πρωταγωνιστές τους Χαρέλ και Τζόουνς.

 

