Ερντέμ: «Μεγάλη νίκη η σημερινή - Η αυταπάρνηση της ομάδας μου ήταν φοβερή»

Οι δηλώσεις της Σελέν Ερντέμ, ύστερα τη νίκη του Παναθηναϊκού με 97-88 στην έδρα του Ολυμπιακού.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 97-88 στην παράταση (80-80 κ.δ.) για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ γυναικών και παρέμεινε αήττητος στην Α1 γυναικών.

Η προπονήτρια του «τριφυλλιού», Σελέν Ερντέμ δήλωσε ότι ήταν μια μεγάλη νίκη, με τις παίκτριες της να δείχνουν φοβερή αυταπάρνηση ακολουθώντας πιστά το πλάνο, ενώ τόνισε ότι ήδη το μυαλό είναι στο επόμενο ματς απέναντι στη Νεπτούνας, για το Eurocup Women.

Αναλυτικά όσα ανέφερε η Ερντέμ:

«Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη η σημερινή απέναντι στον Ολυμπιακό. Θέλω να δώσω ένα τεράστιο μπράβο και τα συγχαρητήρια μου στις παίκτριες και τους συνεργάτες μου, καθώς σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από τη νίκη στην Ισπανία, φέραμε αυτό το αποτέλεσμα. Η αυταπάρνηση της ομάδας μου ήταν φοβερή και ακολουθήσαμε το πλάνο μας. Δεν θα ήθελα να πω πολλά αυτή τη στιγμή καθώς το μυαλό μας είναι από τώρα στο ματς με τη Νεπτούνας»