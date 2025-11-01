Ηρακλής: Χωρίς τον Σμιθ απέναντι στον Ολυμπιακό

Ο Κρις Σμιθ δεν συμπεριλήφθη στην αποστολή του Ηρακλή για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την πέμπτη αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Κυανόλευκη» ΚΑΕ

Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει αύριο (02/11, 13:00) τον Ολυμπιακό, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε σήμερα (01/11) με μια μεσημεριανή προπόνηση στο Ιβανώφειο και το απόγευμα η ομάδα μας θα αναχωρήσει αεροπορικώς για την Αθήνα. Απών από την αναμέτρηση με την ομάδα του Πειραιά θα είναι ο Chris Smith, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Τη θέση του στη 12άδα πήρε ο Μάριος Γιαννίκος.

Την αποστολή του Ηρακλή απαρτίζουν οι εξής παίκτες: Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, Ζάκιους Ντάρκο-Κέλι Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, Κάιλ Φόστερ, Νίκος Τσιακμάς, Μάριος Πουλιανίτης, Δημήτρης Μωραΐτης, Λανς Γουέαρ, Κώστας Καμπουρίδης, Βασίλης Χρηστίδης, Κόουλ Τζον Σύλλας και Μάριος Γιαννίκος.

Ευγενειάδης: «Να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε»

Ο συνεργάτης του Σωτήρη Καραποστόλου, Σταύρος Ευγενειάδης δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

“Μετά την πρώτο ευρωπαϊκή αναμέτρηση, στην οποία η ομάδα μας έβγαλε αντίδραση και ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα, έχουμε μπροστά μας ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια για την Stoiximan Greek Basketball League.

Αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία είναι το φαβορί τόσο για τη Greek Basketball League όσο και για την EuroLeague.

Από την πλευρά μας, θέλουμε να διεκδικήσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε από έναν τόσο δύσκολο αγώνα και να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για την επίτευξη των στόχων μας».