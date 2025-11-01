«Η διαιτησία μας πήρε τη νίκη», γράφουν τα Μέσα του Ισραήλ

Για… δραματικές αποφάσεις των διαιτητών στα τελευταία λεπτά του ΣΕΦ κάνουν λόγο τα Μέσα του Ισραήλ. «Ζητούσαν εξηγήσεις Μίσιτς, Ελάιζα Μπράιαντ, η διαιτησία ήταν… εντός έδρας», αναφέρει το Sport5.

Χαμός στο Ισραήλ αναφορικά με τις αποφάσεις των διαιτητών στην αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, με τα Μέσα της χώρας να αναφέρουν πως: «Η διαιτησία μας πήρε τη νίκη».

Οι άνθρωποι της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη έχουν έντονα παράπονα από τους ρέφερι και ειδικότερα από τις 3 κομβικές αποφάσεις που πήραν στα τελευταία 23" της αναμέτρησης.

«Η Χάποελ Τελ Αβίβ παραπονέθηκε για τη διαιτησία στο τέλος του αγώνα. Οι παίκτες διαμαρτυρήθηκαν, με τους Ελάιζα Μπράιαντ και Μίσιτς να πλησιάζουν τους διαιτητές ενώ οι δύο παίκτες σφύριζαν και ζητούσαν εξηγήσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά το Sport5.

Και συνεχίζει: «Με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 60:58, η γηπεδούχος ομάδα προσπάθησε να επαναφέρει την μπάλα εκτός γηπέδου. Ο Μίσιτς έκοψε τον Πίτερς, ο οποίος έκανε φάουλ στον Σέρβο που έμοιαζε με αντιαθλητικό φάουλ, αλλά μετά από μια μακρά επανάληψη στο Instant Replay, ο διαιτητής έδωσε απλό φάουλ. Ο Μίσιτς προσπάθησε να ξεφύγει και η ομάδα διαιτησίας έδωσε επιθετικό φάουλ εναντίον του, ένα φάουλ που φαίνεται πολύ οριακό στο ριπλέι. Το τελευταίο σφύριγμα ήρθε περίπου 9 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα με ένα σφύριγμα εναντίον του Ελάιζα Μπράιαντ, ο οποίος φαινόταν να πιάνει την μπάλα και αυτό το σφύριγμα έδωσε στους Έλληνες δύο βολές που ουσιαστικά έκλεισαν την υπόθεση.



Τα μέλη της ομάδας μίλησαν πολύ με τη γραμματεία στο ΣΦ για να κατανοήσουν το νόημα των γεγονότων. Η ομάδα είπε: «Νιώσαμε ότι παρόλο που παίξαμε άσχημα, ηττηθήκαμε. Αυτό το παιχνίδι υποτίθεται ότι ήταν δικό μας, οι διαιτητές μας το πήραν. Η διαιτησία ήταν εντός έδρας».