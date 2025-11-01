Ο Λεμπρόν Τζέιμς ετοιμάζει μια ευχάριστη έκπληξη για τους μικρούς του θαυμαστές αυτό το Halloween

Ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς ανακοίνωσε την Παρασκευή (31/10) ότι το νέο του παιδικό βιβλίο με τίτλο «Happy Spooky Halloween» θα κυκλοφορήσει στις 21 Ιουλίου 2026.

«Αυτό είναι πραγματικά κάτι που είχα στη λίστα των ονείρων μου! Διάβαζα όλα τα βιβλία ‘Goosebumps’ όταν ήμουν στο γυμνάσιο», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρόσθεσε: «Και τώρα, το να έχω το δικό μου “ τρομακτικό” βιβλίο για την αγαπημένη μου εποχή του χρόνου, μου προκαλεί ανατριχίλα!».

Το εικονογραφημένο βιβλίο των 32 σελίδων θα εκδοθεί από τον οίκο HarperCollins Children’s Books και είναι εικονογραφημένο από την Άριελ Λάντι.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του εκδοτικού οίκου, το βιβλίο ακολουθεί τη Ζάρα και τους φίλους της, που παρευρίσκονται σε ένα αποκριάτικο πάρτι διοργανωμένο από τα «μεγάλα παιδιά» του Δημοτικού Σχολείου Hickory.

«Όλα είναι τρομακτικά... λίγο υπερβολικά τρομακτικά! Η ατμόσφαιρα είναι τόσο φοβερή που η Ζάρα και οι μικρότεροι μαθητές αρχίζουν να ανησυχούν πως δεν θα μπορέσουν να διασκεδάσουν. Θα καταφέρουν άραγε οι μαθητές - μικροί και μεγάλοι - να συνεργαστούν για να οργανώσουν το τέλειο πάρτι;»

«Από τότε που ήμουν παιδί, το Halloween ήταν πάντα η αγαπημένη μου γιορτή», δήλωσε ο Τζέιμς και κατέληξε: «Ανυπομονούσα για αυτό το βιβλίο εδώ και καιρό. Είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να μεταφέρω αυτή τη χαρά και την αληθινή αγάπη μου για το Halloween σε μια ιστορία μέσα από την οποία τα μικρά παιδιά μπορούν να ταυτιστούν και να μάθουν ένα σημαντικό μάθημα μέσα από αυτή τη διασκεδαστική, “ τρομακτική” εποχή του χρόνου».

Πρόκειται για το τρίτο παιδικό βιβλίο του Τζέιμς που κυκλοφορεί από τη HarperCollins, μετά τα «I Promise» και «I Am More Than».

Ο 40χρονος είναι τετράκις πολυτιμότερος παίκτης του NBA, τέσσερις φορές πρωταθλητής και ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του πρωταθλήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει αγωνιστεί στη φετινή, 23η σεζόν του, λόγω προβλήματος ισχιαλγίας.