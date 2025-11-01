NBA: Οι διαιτητές θα είναι εξοπλισμένοι με ακουστικά

Το μέτρο, που εφαρμόζεται από το NBA σε συνεργασία με την Εθνική Ένωση Διαιτητών, έχει δύο φάσεις: αρχικά, οι διαιτητές δεν θα φορούν τη συσκευή στα αυτιά τους, αλλά θα είναι στερεωμένα στις στολές τους, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιούν κατά την επανεξέταση μιας φάσης ή κατά τη διάρκεια μιας διακοπής του αγώνα, κατά την κρίση τους.
Η συσκευή, που δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων offseason, θα αξιολογηθεί στη συνέχεια στο τέλος του ημερολογιακού έτους.
Εάν η αξιολόγηση είναι επιτυχής, οι διαιτητές θα έχουν το δικαίωμα να φορούν το ακουστικό σε όλους τους αγώνες που ξεκινούν τον Ιανουάριο.