Άρης Betsson - ΠΑΟΚ: Μικρό προβάδισμα για τους «κιτρινόμαυρους»

Άρης Betsson και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην 5η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League και η Λίγκα αναλύει την προϊστορία των δύο ομάδων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:

Το πιο ξεχωριστό, ίσως, παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL θα γίνει σήμερα (1/11, 18:15, ΕΡΤ2 Σπορ) στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης Betsson περιμένει τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο τοπικό ντέρμπι της περιόδου.

Ο Άρης Betsson πάει στο ντέρμπι προερχόμενος από την πρώτη νίκη του στο Πρωτάθλημα και έχοντας νέο προπονητή στον πάγκο του. Μετά τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και τον Διονύση Αγγέλου στο ματς του περασμένου Σαββάτου με τον Πανιώνιο, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς θα γίνει ο 30ός προπονητής που θα κοουτσάρει τον Άρη Betsson στη Stoiximan GBL. Ο Κροάτης πάντως δεν μπορεί να θεωρηθεί… πρωτάρης στο ελληνικό Πρωτάθλημα δεδομένου ότι ως αθλητής πέρασε από το Ηράκλειο της σεζόν 2002-03.

Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι ερχόμενος από τρεις διαδοχικές νίκες Πρωταθλήματος, καθώς μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό AKTOR, νίκησε κατά σειρά τον Ηρακλή εντός, τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola εκτός και το Περιστέρι εντός έδρας. Έτσι βρίσκεται στο 3-1 για τρίτη φορά στη 10ετία μετά από εκείνες των σεζόν 2016-17 και 2022-23. Οι τρεις διαδοχικές νίκες μάλιστα, είναι το μεγαλύτερο σερί του Δικεφάλου από τον περασμένο Δεκέμβριο όταν είχε κάνει ένα σερί τεσσάρων νικών από τις 9 ως τις 29 του μήνα.

Ο Μίλιτσιτς στον δρόμο του Σερφ και του Μπάρτον

Η αλλαγή προπονητή δεν είναι μία πρωτόγνωρη κατάσταση για τον Άρη Betsson, ακόμη και σε ένα τόσο πρώιμο στάδιο της σεζόν, ωστόσο ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς θα κάνει ντεμπούτο σε ένα «αιώνιο» ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κάτι σπάνιο.

Ο Κροάτης θα γίνει ο 3ος προπονητής στην ιστορία του Άρη, μεταξύ εκείνων που ανέλαβαν την ομάδα στην εξέλιξη μιας σεζόν, που θα κάνει ντεμπούτο σε ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος, ήταν πριν από σχεδόν 27 χρόνια. Ήταν τον Ιανουάριο του 1999 όταν ο Σβι Σερφ παρέλαβε τη σκυτάλη στον πάγκο του Άρη από τον Σούλη Μαρκόπουλο και έκανε ντεμπούτο σε ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Τότε, ως τυπικά γηπεδούχοι οι «κίτρινοι» επικράτησαν με 79-65 (Γκραντ 22, Μιχαΐλοφ 21 - Μπέρι 25, Κινγκ 13).

Ντεμπούτο στον πάγκο του Άρη μέσα από ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έκανε και ο Τσαρλς Μπάρτον. Ήταν η 10η αγωνιστική της σεζόν 2003-04 όταν ο Αμερικανός διαδέχτηκε τον Βαγγέλη Αλεξανδρή και κοουτσάρισε τους «κίτρινους» στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Δικέφαλο, γνωρίζοντας όμως την ήττα με 73-57 (Μουλαομέροβιτς 19, Γιούρκοβιτς 14 – Κόμματος 17, Ραΐτσεβιτς 8).

Milestones

* Ο Άρης Betsson μπορεί να φτάσει μέσα από το αυριανό ντέρμπι σε δύο ξεχωριστά milestones. Χρειάζεται 14 ασίστ για να γίνει η 5η ομάδα στην ιστορία της Stoiximan GBL που θα φτάσει τις 13.000. Παράλληλα απέχει οχτώ κλεψίματα από τα 7.000, αριθμός στον οποίο έχουν φτάσει μόνο ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός,



* Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται 19 εύστοχα δίποντα για να γίνει η τρίτη ομάδα στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος που θα φτάσει τις 20.000.

Facts / Rankings / Σερί

* Ο Ρόνι Χάρελ χρειάζεται δύο ριμπάουντ για να γίνει ο 22ος ξένος στην ιστορία του Άρη Betsson που θα φτάσει τα 200 στη Stoiximan GBL. Είναι ένας αριθμός στον οποίο έφτασαν 40 συνολικά παίκτες των «κίτρινων» στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος. Ο Αμερικανός φόργουορντ θα φτάσει αύριο και τα 50 παιχνίδια στην κατηγορία.



* Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς είχε κάνει και ως παίκτης ντεμπούτο στη Stoiximan GBL σε ματς απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ήταν στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος 2003-04 όταν σημείωσε 13 πόντους αλλά δεν απέτρεψε την εντός έδρας ήττα του Ηρακλείου στο οποίο αγωνίστηκε, με 73-79.



* Ο Αντώνης Κόνιαρης είναι πλέον 16ος στη λίστα των παικτών με τους περισσότερους αγώνες Πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Έφτασε τους 94 και ξεπέρασε τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο που είχε 93 από το 2001 ως το 2005.



* Ο Μπεν Μουρ είναι ο μόνος παίκτης των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών που είχε δύο double-double, αυτά των τελευταίων παιχνιδιών κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola και το Περιστέρι. Έχει δηλαδή ήδη όσα double-double είχαν όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ στην περσινή σεζόν.

Ο Μάικ Τζόουνς, ο Λάκι Τζόουνς πριν τον Τζέικ Φόρεστερ

Η λίστα των παικτών που πέρασαν και από τις δύο ομάδες μακραίνει κάθε σεζόν, σε τέτοιο βαθμό που να μην θεωρείται πια και τόσο ξεχωριστή η μεταπήδηση ενός παίκτη από τη μία στην άλλη, ακόμη και αν δεν έχει μεσολαβήσει κάποια άλλη ομάδα σε αυτήν τη διαδρομή. Η μεταπήδηση όμως ενός ξένου παίκτη από τον Άρη Betsson στον ΠΑΟΚ ή το αντίστροφο, παραμένει ένα ξεχωριστό γεγονός.

Ο Τζέικ Φόρεστερ συστήθηκε στο ελληνικό, μπασκετικό κοινό στην περασμένη σεζόν με τον ΠΑΟΚ τον οποίο θα αντιμετωπίσει αύριο ως παίκτης του Άρη Betsson. Αυτήν τη διαδρομή, από τους «ασπρόμαυρους» στους «κίτρινους» χωρίς ενδιάμεσο σταθμό έκαναν άλλοι δύο ξένοι παίκτες. Ο Μάικ Τζόουνς το 1989 –παίζοντας με τον Άρη όμως μόνο στην Ευρώπη- και ο Λάκι Τζόουνς το 2018. Σε αυτήν την ιδιαίτερη λίστα θα μπορούσαν να βρίσκονται ο Ντάριους Ουάσινγκτον που έπαιξε το 2006-07 στον ΠΑΟΚ και το 2007-08 στον Άρη, ωστόσο πρόλαβε ενδιάμεσα και έπαιξε στη Νίμπουρκ αλλά και στην G League.

Την αντίθετη διαδρομή, από τον Άρη στον ΠΑΟΚ χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς, ακολούθησε ο αείμνηστος Τσαρλς Σάκλφορντ το 1997, ενώ ο Τόρεϊ Μπραγκς έπαιξε στους «κίτρινους» της σεζόν 2001-02 και στους «ασπρόμαυρους» της σεζόν 2002-03 όμως ενδιάμεσα βρέθηκε στο Πουέρτο Ρίκο και στις Φιλιππίνες.

Η ιστορία: 9/10 τελευταία ντέρμπι με διαφορές μέχρι επτά πόντων

Οι δύο «αιώνιοι» αντίπαλοι της Θεσσαλονίκης, δύο ομάδες που έγραψαν κάποιες από τις «χρυσές» σελίδες του βιβλίου του μπάσκετ στην Ελλάδα, θα αναμετρηθούν αύριο για 157η φορά από καταβολής Α’ Εθνικής με τον Άρη Betsson να έχει ένα μικρό προβάδισμα στις νίκες. Ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (από το 1992-93) αλλά ο Άρης έχει τον πρώτο λόγο στα ματς που έγιναν με αυτόν γηπεδούχο, τυπικά ή ουσιαστικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τελευταία 10ετία, τα 9/10 παιχνίδια που έγιναν στο Nick Galis Hall κρίθηκαν με διαφορές μέχρι επτά πόντων, ενώ ο Άρης Betsson μετράει πια τέσσερις διαδοχικές νίκες ως γηπεδούχος.



Τα τελευταία πέντε ματς με γηπεδούχο τον Άρη Betsson…



2020-21: 71-77

2021-22: 77-76

2022-23: 77-70

2023-24: 77-63

2024-25: 88-82

Οι νίκες τους από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64)…

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΗΣ ΠΑΟΚ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 80 76 ΜΕ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΤΟΝ ΑΡΗ 51 26

Οι νίκες τους στη Stoiximan GBL (από το 1992-93)…