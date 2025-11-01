MENU
Τα αποτελέσματα του NBA: Εκκίνηση για το Κύπελλο με ασταμάτητους Μπουλς

Μπάσκετ
Oκτώ αγώνες περιλάμβανε το μενού στο NBA, στην πρώτη αγωνιστική για το Κύπελλο της διοργάνωσης, με τους Σικάγο Μπουλς να δίνουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους.

Οι «Ταύροι» επικράτησαν των Νιου Γιορκ Νικς και έκαναν το 5-0, ενώ μεγάλη νίκη πανηγύρισαν και οι Μπόστον Σέλτικς κόντρα στους Φιλαδέλφεια 76ερς, ενώ οι Λέικερς στην επιστροφή του Λούκα Ντόντσιτς άλωσαν την έδρα των Γκρίζλις.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ιντιάνα Πέισερς - Ατλάντα Χοκς 108-128
Φιλαδέλφεια 76ερς - Μπόστον Σέλτικς 108-109
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Τορόντο Ράπτορς 101-112
Σικάγο Μπουλς - Νιου Γιορκ Νικς 135-125
Μέμφις Γκρίζλις - Λος Άντζελες Λέικερς 112-117
Φοίνιξ Σανς - Γιούτα Τζαζ 118-96
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Ντένβερ Νάγκετς 109-107
Λος Άντζελες Κλίπερς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 126-124

