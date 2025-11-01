Τα αποτελέσματα του NBA: Εκκίνηση για το Κύπελλο με ασταμάτητους Μπουλς

Οι «Ταύροι» επικράτησαν των Νιου Γιορκ Νικς και έκαναν το 5-0, ενώ μεγάλη νίκη πανηγύρισαν και οι Μπόστον Σέλτικς κόντρα στους Φιλαδέλφεια 76ερς, ενώ οι Λέικερς στην επιστροφή του Λούκα Ντόντσιτς άλωσαν την έδρα των Γκρίζλις.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ιντιάνα Πέισερς - Ατλάντα Χοκς 108-128
Φιλαδέλφεια 76ερς - Μπόστον Σέλτικς 108-109
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Τορόντο Ράπτορς 101-112
Σικάγο Μπουλς - Νιου Γιορκ Νικς 135-125
Μέμφις Γκρίζλις - Λος Άντζελες Λέικερς 112-117
Φοίνιξ Σανς - Γιούτα Τζαζ 118-96
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Ντένβερ Νάγκετς 109-107
Λος Άντζελες Κλίπερς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 126-124