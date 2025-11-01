Τα αποτελέσματα του NBA: Εκκίνηση για το Κύπελλο με ασταμάτητους Μπουλς

Oκτώ αγώνες περιλάμβανε το μενού στο NBA, στην πρώτη αγωνιστική για το Κύπελλο της διοργάνωσης, με τους Σικάγο Μπουλς να δίνουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους.