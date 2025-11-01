Ντόντσιτς για... MVP: Με 44 πόντους στην επιστροφή του οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ είναι αποφασισμένος να δώσει απαντήσεις την φετινή σεζόν και με ακόμη μια 40αρα ηγήθηκε των Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη επί των Μέμφις Γκρίζλις με 117-110.

Ο Λούκα Ντόντσιτς μετά από απουσία μιας εβδομάδας, επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Λέικερς, μετρώντας 44 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 38 λεπτά συμμετοχής, κάνοντας τα πάντα στο παρκέ για τους «Λιμνάνθρωπους».

Οι Λέικερς μπήκαν καλά στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 27-31 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Γκρίζλις, ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στην δεύτερη περίοδο και με επί μέρους 42-24, πήραν προβάδισμα 14 πόντων (69-55).

Οι φιλοξενούμενοι, όμως βρήκαν τις λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ντόντσιτς να ηγείται και πήραν ξανά τα ηνία της αναμέτρησης, φτάνοντας στη νίκη που ανεβάζει το ρεκόρ τους στο 4-2.

Εκτός από τον Ντόντσιτς, πολύ καλό ματς έκανε φυσικά και ο Όστιν Ριβς, που είχε 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Τζοκ Λαντέιλ να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης