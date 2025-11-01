Οι Μπουλς τρομάζουν το NBA: Πέμπτη σερί νίκη για τους «Ταύρους»

Οι Σικάγο Μπουλς έχουν κάνει την καλύτερη εκκίνησή τους τα τελευταία χρόνια στο ΝΒΑ, αφού κέρδισαν και τους Νιου Γιορκ Νικς (135-125), κάνοντας το 5-0!

Οι «Ταύροι» έδειξαν σε ακόμη ένα ματς ότι την φετινή σεζόν θα κάνουν μεγάλες ζημιές και θα διεκδικήσουν με αξιώσεις την απευθείας είσοδό τους στα playoff της ανατολικής περιφέρειες.

Απέναντι στους ισχυρούς Νικς, οι Μπουλς έκαναν επίδειξη δύναμης και έφτασαν με άνεση στη νίκη, διατηρώντας το αήττητο τους, για να ανεβάσουν το ρεκόρ τους στο 5-0!

Ο Τζος Γκίντι ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος των «Ταύρων», με τον Αυστραλό γκαρντ να έχει 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Για τους Νικς ξεχώρισε ο Τζέιλεν Μπράνσον με 29 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης