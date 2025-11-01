Ηχηρό «χαστούκι» των Ράπτορς στους Καβαλίερς

Οι Τορόντο Ράπτορς άλωσαν την έδρα των Κλίβελαντ Καβαλίερς επικρατώντας με 101-112, με τους γηπεδούχους να έχουν κάνει μέτριο ξεκίνημα στη σεζόν.

Πέρσι οι Καβαλίερς ήταν μια από τις κυρίαρχες ομάδες στην regular season, όμως φέτος η ομάδα από το Οχάιο, έχει κάνει κακό ξεκίνημα αφού μετά την ήττα από τους Ράπτορς έχει πέσει στο 3-3.

Οι Καναδοί πήραν από την αρχή του αγώνα τα ηνία της αναμέτρησης και παρά την αντίσταση που προέβαλαν οι γηπεδούχοι, έφυγαν από το Κλίβελαντ, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη.

Ο Μπράντον Ίνγκραμ με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ράπτορς, με τον Μόμπλεϊ να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης