Οι Σέλτικς άλωσαν την έδρα των Σίξερς

Οι Μπόστον Σέλτικς έβγαλαν αντίδραση απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 108-109.

Οι «Κέλτες» μπήκαν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι στην αναμέτρηση και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 25-38, με τους Σίξερς στη συνέχεια να ισορροπούν την αναμέτρηση.

Οι γηπεδούχοι, παρότι είχαν το πάνω χέρι στο σκορ στα επόμενα τρία δωδεκάλεπτα, οι Σέλτικς βρήκαν τις απαντήσεις και κατάφεραν να φύγουν από την Φιλαδέλφεια με μια σημαντική νίκη.

Ο Τζέιλεν Μπράουν με 32 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σέλτικς, με τον Ταϊρίς Μάξι να ξεχωρίζει για τους Σίξερς, έχοντας 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 14 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης