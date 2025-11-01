Ουόκαπ: «Ο Φουρνιέ θα βάλει 25 ή 35 πόντους σύντομα» (vid)

Ο Τόμας Ουόκαπ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ εξέφρασε και την σιγουριά του, ότι ο Εβάν Φουρνιέ θα ανεβάσει την απόδοσή του στα επόμενα ματς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Amerikanos24:

Για τον τρόπο που ήρθε αυτή η νίκη και αν είναι η μεγαλύτερη έως τώρα: «Ναι, θα μπορούσες να το πεις έτσι. Απλά, νομίζω ότι δεν είχε να κάνει τόσο με τον αντίπαλο αλλά περισσότερο με το πώς παίξαμε εμείς την άμυνα μας. Η άμυνά μας δεν ήταν καλή φέτος και αυτή ήταν μια πολύ καλή βάση για εμάς, να βγούμε και να παίξουμε δυνατά απέναντι σε μια πολύ ταλαντούχα επιθετική ομάδα».

Για την σημασία της αντίδρασης μετά την ήττα από την Μονακό: «Τεράστια. Στην Ευρωλίγκα, αν χάσεις δύο συνεχόμενα παιχνίδια εντός έδρας, μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό. Ξέρουμε ότι κι άλλες ομάδες παλεύουν για τα πλέι-οφ. Νομίζω ότι δείξαμε πραγματικά την ανταγωνιστικότητά μας και τη θέλησή μας απόψε. Έχουμε μια καλή ομάδα, που μάχεται και είναι ανταγωνιστική και το δείξαμε απόψε».

Για το κακό ξεκίνημα στην σεζόν του Εβάν Φουρνιέ: «Έλα τώρα, φίλε. Μιλάμε για τον Έβαν Φουρνιέ! Ξέρεις πόσο σκληρά έχει δουλέψει αυτός ο τύπος για να φτάσει εδώ και να έχει μια τόσο μακρά καριέρα στο ΝΒΑ; Και τώρα ανησυχούμε επειδή δεν του πήγαν καλά τα δύο τελευταία παιχνίδια; Έλα τώρα. Είναι μπασκετμπολίστας, ο μπασκετμπολίστας των μπασκετμπολιστών. Κανείς δεν ανησυχεί για αυτόν. Θα συγκεντρωθεί, θα επανέλθει και θα δούμε σπουδαία πράγματα από αυτόν σύντομα με 25-30 πόντους. Το νιώθω».