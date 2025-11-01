Μεντιλίμπαρ: «Το τμήμα μπάσκετ του Ολυμπιακού έχει το ίδιο πάθος με το ποδοσφαιρικό»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε στο ΣΕΦ για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Χάποελ Τελ Αβίβ και μίλησε για την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

«Έχουμε έρθει αρκετές φορές στο ΣΕΦ και πέρα του αγωνιστικού, η ατμόσφαιρα είναι πολύ ωραία. Σίγουρα μοιάζουν τα δύο τμήματα και αυτή η ομάδα έχει πάθος και σωστή νοοτροπία, ακόμη και όταν ήταν πίσω στο σκορ έκανε προσπάθεια να ανατρέψει την διαφορά.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο του Ολυμπιακού για την στήριξη που προσφέρει στην ομάδα, αλλά και σε εμένα προσωπικά, θα πρέπει να ξέρουν ότι θα κάνουμε τα πάντα για το πρωτάθλημα και για να πάρουμε πολλές νίκες στη σεζόν»