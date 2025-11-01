Ιτούδης: «Δείξαμε ότι είμαστε εδώ και κοιτάμε μπροστά παρά την ήττα - Χαρούμενοι που επέλεξε εμάς ο Μίσιτς το καλοκαίρι»

Ο Δημήτρης Ιτούδης σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου τόνισε πως παρά την ήττα η ομάδα του έδειξε πράγματα και κοιτάει μπροστά, ενώ στάθηκε και στον Μίσιτς τονίζοντας πως όλοι είναι χαρούμενοι που έπελεξε την Χάποελ παρά τις πολλές προτάσεις που είχε το καλοκαίρι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα ήθελα να συγχαρώ τον Ολυμπιακό για τη νίκη του, αλλά θα ήθελα να συγχαρώ και εμάς γιατί είχαμε ακόμα μια καλή μάχη κόντρα σε μια απαιτητική ομάδα που χτίζεται χρόνια. Έχει το καλύτερο ρεκόρ σε νίκες-ήττες σε regular season με παρουσίες σε Final 4. Δώσαμε τις μάχες μας. Δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε το προβάδισμά μας και τα αμυντικά σχήματα του Ολυμπιακού μας δυσκόλεψε και ο Ολυμπιακός γύρισε στο παιχνίδι. Είχαμε πολλά άστοχα σουτ, χαμένα λέι απ. Ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά, εμείς επιστρέψαμε. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, αλλά δείχνουμε πως είμαστε εδώ και δείχνουμε ότι μπορούμε να κοιτάμε μπροστά και να βελτιωνόμαστε».

Για την αστοχία των δύο ομάδων: «Εγώ θα έλεγα την ικανότητα και τα χαρακτηριστικά των παικτών που σουτάρουν. Μπορείς να ρισκάρεις και να δώσεις κάτι στον αντίπαλο. Το κάνουν και άλλες ομάδες για να πάρουν οι αντίπαλοι τα σουτ ώστε να μην έχουν τις καλύτερες συνθήκες. Είναι και η κόπωση προφανώς. Έχουμε επιθέσεις με ρυθμό. Πήραμε κάποια σουτ που χάσαμε και είδαμε ότι και οι δύο ομάδες ήταν σε πιο χαμηλό ρυθμό στο δεύτερο παιχνίδι».

Για τον Μίτσιτς: «Είναι πολύ σημαντικό και είμαστε χαρούμενοι που ο Βάσα επέλεξε εμάς σε ένα καλοκαίρι με πολλές προτάσεις. Βρήκαμε τον τρόπο να έχουμε τα μεγάλα σουτ και να είμαστε μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τέλος. Σε αυτό συνετέλεσε και ο Βάσα και οι υπόλοιποι».

Για το γεγονός πως η ομάδα του καθυστερούσε να μπει στο παρκέ: «Έχουμε μια συνεννόηση με τους συνεργάτες μου και τους διαιτητές πριν παό αυτό. Εχω πει στους διαιτητές πως αν χρειάζεται πρέπει να με ενημερώνουν. Δεν υπάρχει κανένας σκοπός, κανένα mind game».