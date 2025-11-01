Σπανούλης: «Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός φτιάχτηκαν για να κερδίσουν το τρόπαιο»

Ο Βασίλης Σπανούλης σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Μονακό κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR τόνισε πως οι δύο «αιώνιοι» είναι φτιαγμένοι για να κερδίσουν το τρόπαιο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στους «PlayMakers»:

«Δεν μπορούμε να λέμε ότι φτάνουμε στο επίπεδο που θέλω να δω την ομάδα γιατί είναι ακόμα Οκτώβρης. Βλέπουμε όλες οι ομάδες είναι ασταθείς. Ότι κάναμε δύο νίκες απέναντι σε εξαιρετικές ομάδες που είναι φαβορί να πάνε στο Φάιναλ-Φορ είναι σημαντικό επίτευγμα για την Μονακό.

Το πιο σημαντικό είναι ότι παίξαμε καλό μπάσκετ και στα δύο ματς. Καλή άμυνα, καλή επίθεση, ήμασταν συγκεντρωμένοι. Καταφέραμε μέσα σε μία μέρα να παίξουμε διαφορετικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που είναι διαφορετική ομάδα και διαφορετικό με τον Παναθηναϊκό που είναι διαφορετική ομάδα και αυτό είναι δύσκολο. Είμαι ευχαριστημένος από τους παίκτες, την συγκέντρωση, τον τρόπο που παίζεις. Όλοι καταλαβαίνουν στην ομάδα τι χρειάζεται να κάνουμε για να συνεχίσουμε να προοδεύουμε.

Παίξαμε εξαιρετική άμυνα. Είδαμε τον Τζέιμς να ξεκινάει στον Ναν και να είναι εκπληκτικός. Πιστεύω ότι αυτό του έδωσε ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Ο Ναν είχε από τα καλύτερά του παιχνίδια εδώ πέρσι, θέλαμε να φύγει η μπάλα από τα χέρια του όσο πιο πολύ μπορούμε. Είναι εύκολο να τους πείσω γιατί είναι καλοί χαρακτήρες και καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε. Το δύσκολο είναι να έχεις το ταλέντο να βάζεις την μπάλα στο καλάθι.

Είμαστε στο 70&. Είχαμε σκαμπανεβάσματα, αυτή την εβδομάδα κάναμε ένα βήμα μπροστά και καταλάβαμε πως πρέπει να κινηθούμε για να φτάσουμε στο απόγειό μας όταν πρέπει.

Οι ελληνικές ομάδες είναι τελείως διαφορετικές. Δύο σπουδαίες ομάδες με τεράστια ιστορία και ταλέντο. Έχουν όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσουν και φτιάχτηκαν για να πάνε στο Φάιναλ-Φορ και να κερδίσουν το τρόπαιο».