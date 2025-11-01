Σερέλης: «Η άμυνά μας δεν ήταν αυτή που έπρεπε, είχαμε κακές επιλογές στην επίθεση»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από τη Μονακό ο Χρήστος Σερέλης υπογράμμισε την κακή άμυνα του «τριφυλλιού» αλλά και τις άσχημες επιλογές στην επίθεση.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι από την αρχή. Μείναμε πίσω στο σκορ, φάγαμε εύκολους πόντους. Χρεώθηκε ο Γιούρτσεβεν με γρήγορα φάουλ, μπορεί να μην βγήκε από τον αγώνα αλλά στην ουσία ήταν μία απώλεια που έπρεπε να διαχειριστούμε για αρκετό χρόνο, χωρίς να έχουμε κλασικό πεντάρι πέρα του Μήτογλου.

Είχαμε κακές επιλογές στην επίθεση. Η Μονακό δεν έπαιζε ατομικό μπάσκετ, ήταν αρκετά καλή, μοίρασε την μπάλα. Όλοι σκόραραν. Το δυστύχημα είναι ότι κανείς δεν μας πόνεσε πολύ αλλά δεν σταματήσαμε και κανέναν.

Δεν υπήρχε διάρκεια στα καλά μας διαστήματα. Η άμυνά μας δεν ήταν αυτή που έπρεπε σε εκτός έδρας ματς. Δεν προστατεύσαμε καλά την ρακέτα, σε πολλές close-out επιθέσεις σκόραραν εύκολα και όταν γύριζε την μπάλα η Μονακό δεν ήμασταν καλοί και αυτό μας δημιούργησε πρόβλημα αμυντικά.

Παρόλο που δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, η διαφορά των 8 πόντων ήταν καλή γιατί δεχθήκαμε 50 πόντους. Αλλά δυστυχώς δεχθήκαμε ένα μεγάλο σερί στο δεύτερο ημίχρονο, πήγε η διαφορά στους 21 πόντους και ήταν δύσκολο να επιστρέψουμε».