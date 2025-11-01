Πίτερς: «Δείξαμε τις ικανότητές μας αμυντικά - Μακάρι να μπορούσα να πάρω πίσω την τελευταία κατοχή»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ ο Άλεκ Πίτερς στάθηκε στην αμυντική λειτουργία των «ερυθρόλευκων» και στο λάθος του στο τέλος.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

Για το τι άλλαξε από το ματς με τη Μονακό: «Άλλαξε η νοοτροπία σε σχέση με το ματς. Έχουμε κουραστεί να έχουμε ματς που δεν έχουμε συνέπεια στην άμυνα και δίνουμε πόντους στους αντιπάλους. Έπρεπε να παλέψουμε για να κερδίσουμε. Βάλαμε 62-63 πόντους, ας είναι».

Για την τρίτη περίοδο και τους 4 πόντους της Χάποελ: «Δείχνει τις ικανότητές μας. Δεν έχουμε συνέπεια στην άμυνα από την αρχή της σεζόν. Αυτό δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε και είναι ένα μία καλή αρχή για να χτίσουμε την επόμενη εβδομάδα».

Για τα ριμπάουντ: «Είναι μέρος του αγώνα. Αν κερδίζεις, συνήθως εσύ ελέγχεις τον αγώνα. Το να έχεις αυτές τις κατοχές, ακόμα και αν δεν τις εκμεταλλευτήκαμε όλες, ήταν μία μάχη που κερδίσαμε και συνείσφερε στη νίκη απόψε».

Για το λάθος του στο τέλος: «Είναι μία κατοχή που μπορεί να γίνει σε όλους και έγινε σε εμένα. Μακάρι να μπορούσα να το πάρω πίσω. Οι συμπαίκτες μου με σήκωσαν στην επόμενη φάση και κερδίσαμε. Δε θες να συμβεί αυτό αλλά έγινε. Η αυριανή μέρα δεν θα είναι διαφορετική για εμένα».