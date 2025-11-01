Το απίθανο σουτ του Κλάιμπερν από το logo που έκρινε το ματς της Μπαρτσελόνα με την Παρτιζάν (vid)

Η Μπαρτσελόνα έφυγε με το διπλό από το Βελιγράδι κόντρα στην Παρτιζάν, με τον Ουίλ Κλάιμπερν με απίθανο τρίποντο σχεδόν από το logo να κρίνει το ματς.

Δείτε το σχετικό βίντεο: PERÒ WILLLL!!!!!! pic.twitter.com/yuoHfsCdhZ — Barça Basket (@FCBbasket) October 31, 2025