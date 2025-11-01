Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROLEAGUE Το απίθανο σουτ του Κλάιμπερν από το logo που έκρινε το ματς της Μπαρτσελόνα με την Παρτιζάν (vid) 01-11-2025 00:08 SDNA Newsroom Μπάσκετ ΟΜΑΔΕΣ Barcelona Partizan ΠΡΟΣΩΠΑ Ουίλ Κλάιμπερν 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Μπαρτσελόνα έφυγε με το διπλό από το Βελιγράδι κόντρα στην Παρτιζάν, με τον Ουίλ Κλάιμπερν με απίθανο τρίποντο σχεδόν από το logo να κρίνει το ματς. Δείτε το σχετικό βίντεο: PERÒ WILLLL!!!!!! pic.twitter.com/yuoHfsCdhZ— Barça Basket (@FCBbasket) October 31, 2025 Η εσχάτη… των ποινών: Το δραστικό μέτρο του Big Mac για να σπάσει το συμβόλαιό του Ραμπεσαντρατανά, δεν το φανταζόταν κανείς menshouse.gr Σπάνιο φαινόμενο για Οκτώβρη: Τι καιρό φέρνει ο αντικυκλώνας που εμποδίζει τις διαταραχές στην Ελλάδα instanews.gr Τεστ ευφυΐας: Εάν περάσεις το κουίζ του MIT με τις 3 ερωτήσεις, τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr Επιλογή Ήταν έτοιμος να βγει στην εκπομπή της Αθηναϊδας Νέγκα: Ο λόγος που δεν έγινε η συνέντευξη Μητσοτάκη στο Action24 Ήταν έτοιμος να βγει στην εκπομπή της Αθηναϊδας Νέγκα: Ο λόγος που δεν έγινε η συνέντευξη Μητσοτάκη στο Action24 dailymedia.gr Η νέα μεγάλη επένδυση Αλαφούζου instanews.gr Ναι σε όλα του τα θέλω: Το ύψος του μπάτζετ που θα έχει ο Μπενίτεθ τον Γενάρη για να χτίσει το νέο ΠΑΟ menshouse.gr Επική Μαρία Αναστασοπούλου μπροστά στον Άρη Πορτοσάλτε dailymedia.gr Τα πιο δύσκολα είναι μπροστά για τον Παναθηναϊκό… menshouse.gr Το απίθανο σουτ του Κλάιμπερν από το logo που έκρινε το ματς της Μπαρτσελόνα με την Παρτιζάν (vid) SHARE