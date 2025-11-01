Μποζίκας: «Κερδίσαμε από την άμυνα - Έχουμε τους καλύτερους σουτέρ στην Ευρώπη»

Ο Γιώργος Μποζίκας στάθηκε στην άμυνα του Ολυμπιακού, ενώ τόνισε την εμπιστοσύνη που υπάρχει σε όλους τους παίκτες μέσα στην ομάδα.

Ανέφερε μεταξύ άλλων στη Nova o άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Πολύ σημαντική νίκη, κερδίσαμε χωρίς να παίξουμε καλά και θα μας βοηθήσει ψυχολογικά και να βρούμε ρυθμό. Κερδίσαμε από την άμυνά μας και αυτό έχει να κάνει με το ότι εξαρτιόμασταν μέχρι τώρα από την επίθεσή μας. Αν σκοράραμε 90 πόντους κερδίζαμε, αν σκοραραμε κάτω από 90 χάναμε. Αυτό θέλαμε να το αλλάξουμε και το πετύχαμε σήμερα κόντρα στην πιο επιθετική ομάδα της Ευρωλίγκα.

Για την επίθεση έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη στους παίκτες μας. Έχουμε τους καλύτερους σουτέρ στην Ευρώπη, θα λειτουργήσουμε όπως πρέπει. Είχαμε μια αδικαιολόγητη νευρικότητα και στα 40'. Εχει να κάνει με το πως παίξαμε και βγήκαμε όλοι εκτός ρυθμού.

Οσο αστοχούσαμε στην αρχή, έπρεπε να βγάλουμε άμυνες για να κερδίσουμε. Είναι σημαντικό να παίρνεις κλειστά παιχνίδια. Μια ομάδα που ξέρει να το κάνει αυτό, παίρνει και τίτλους. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο, βγάλαμε μεγάλες άμυνες.

Ολες οι ομάδες έχουν κάνει άσχημα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει λογική και δεν μπορείς να κάνεις καμία πρόγνωση στη Ευρωλίγκα φέτος. Δεν μπορείς να κάνεις προπονήσεις για να βρεις ρυθμό, προσπαθείς να χτίσεις ψυχολογία μέσα από τα παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, υπάρχει μεγάλο ταλέντο στην ομάδα, μπορούμε να είμαστε σκληροί στην άμυνα, μπορούμε να πάμε κοντά στο καλάθι. Έχουμε πολλές δυνατότητες. Να βρούμε σιγά-σιγά αυτοπεποίθηση, χημεία και ρόλους».