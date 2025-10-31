Χολ: «Η Μονακό μας βοήθησε να προετοιμαστούμε για την Χάποελ - Δείξαμε ότι το θέλαμε περισσότερο»

Ο Ντόντα Χολ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ τόνισε πως το ματς με την Μονακό βοήθησε τους «ερυθρόλευκους». Ακόμη, υπογράμμισε πως στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε πως ήθελε περισσότερο τη νίκη.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

Για το τι άλλαξε στο ημίχρονο: «Η ενέργεια δεν ήταν αυτή που έπρεπε στο πρώτο ημίχρονιο. στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι, ήταν πιο physical παιχνίδι και παίξαμε πιο σκληρά. Έτσι είναι η Euroleague, ειδικά φέτος που έχει επεκταθεί, θα έχεις παιχνίδια που κερδίζεις με 15 πόντους, αλλά και άλλα που έχουν να κάνουν με το ποιος το θέλει πιο πολύ. Ήταν ένα άσχημο παιχνίδι, εμείς το θέλαμε περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο».

Για τα ριμπάουντ: «Τα ριμπάουντ ήταν κλειδί. Μας έλειπαν λίγο στα προηγούμενα παιχνίδια, ειδικά τα επιθετικά. Δεν τα πάμε ιδιαίτερα καλά αυτή τη σεζόν. Οι κόουτς μας είπαν ότι οι ψηλοί, εγώ και ο Νίκολα, έπρεπε να είμαστε καλύτεροι σε αυτό».

Για το αν έπαιξε ρόλο η ήττα από τη Μονακό: «Η Μονακό έπαιξε physical σε όλο το ματς, έτσι παίζει. Αυτό μας βοήθησε να προετοιμαστούμε για αυτό το ματς, γιατί ξέραμε πως θα παίξει physical η Χάποελ. Βεβαιωθήκαμε ότι το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο. Πρέπει να επανέλθεις. Είναι η Ευρωλίγκα, κάθε ματς μετράει. Στην έδρα σου πρέπει να νικάς».