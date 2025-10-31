Το πανόραμα της Euroleague: «Χαρμολύπη» η διαβολοβδομάδα για ΠΑΟ και Ολυμπιακό, στο 5-3 το ρεκόρ τους

Με μια νίκη και μια ήττα ολοκλήρωσαν την «διαβολοβδομάδα» της Euroleague Ολυμπιακός και Παναθηναϊκού, που πλέον έχουν ρεκόρ 5-3.

Για την 8η αγωνιστική το Τριφύλλι ηττήθηκε στην έδρα της Μονακό, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έκαμψαν την αντίσταση της Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ.

Aναλυτικά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Πέμπτη 30/10

Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν 96-59

Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας 92-99

Βαλένθια-Dubai Basketball 80-78

Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια 86-70

Αρμάνι Μιλάνο-Παρί 86-77

Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε 84-58

Παρασκευή 31/10

Μονακό-Παναθηναϊκός 92-84

Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58

Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα 76-78

Μπασκόνια-Αναντολού Εφές 86-75

Κατάταξη

Ζάλγκιρις Κάουνας 6-2 Ερυθρός Αστέρας 6-2 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2 Ολυμπιακός 5-3 Μονακό 5-3 Βαλένθια 5-3 Παναθηναϊκός 5-3 Μπαρτσελόνα 5-3 Ρεάλ Μαδρίτης 4-4 Παρί 4-4 Βίρτους Μπολόνια 4-4 Μπάγερν Μονάχου 4-4 Αναντολού Εφές 4-4 Παρτίζαν 3-5 Αρμάνι Μιλάνο 3-5 Dubai Basketball 3-5 Φενέρμπαχτσε 3-5 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6 Bιλερμπάν 2-6 Μπασκόνια 2-6

Επόμενη (9η) αγωνιστική

Τετάρτη 5/11

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός

Πέμπτη 6/11

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν

20:00 Dubai Basketball-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Μπασκόνια-Βίρτους

22:00 Παρί-Μπάγερν

22:00 Μακάμπι-Μονακό

Παρασκευή 7/11

19:30 Αναντολού Εφές

20:00 Ζάλγκιρις-Βαλένθια

21:15 Ολυμπιακός-Παρτίζαν

21:30 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης