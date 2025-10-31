Μπαρτζώκας: «Είχαμε πολλή πίεση, πρέπει να ηρεμήσουμε»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μεγάλη πίεση και πρέπει να ηρεμήσουν σε αυτό το στάδιο της σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη NOVA:

«Δεν αλλάξαμε τίποτα στην τακτική στο ημίχρονο, είπαμε στους παίκτες να ηρεμήσουν. Έχουμε όλη τη σεζόν μπροστά μας. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή, να επιστρέψουμε στα βασικά μας και στην άμυνά μας

Κρατήσαμε την καλύτερη επίθεση στους 58 πόντους. Κάναμε πολλά λάθη, που μπορούν να σε τρελάνουν. Είχαμε πολλή πίεση και πρέπει να ηρεμήσουμε

Αυτό που μετράει είναι η νίκη είτε σκοράρεις πολύ είτε λίγο. Κάθε νίκη είναι που εκτιμούμε πολύ, ιδιαίτερα όταν είναι απέναντι στην πρωτοπόρο».