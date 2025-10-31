Μπάσκετ άλλης δεκαετίας στο ΣΕΦ, παίκτες και προπονητές κακοποίησαν το άθλημα για να έρθουν στο τέλος οι διαιτητές και να το αποτελειώσουν. Ο Ολυμπιακός νίκησε (62-58), η Ευρωλίγκα και το μπάσκετ διασύρθηκαν.

Σε ένα παιχνίδι... κακοποίηση του μπάσκετ ο Ολυμπιακός κέρδισε (62-58) στις λεπτομέρειες την Χάποελ Τελ Αβίβ, σε ματς που «έσπασε» καρδιές στο ΣΕΦ. Οι δυο ομάδες τα «έσπασαν» στο δεύτερο μέρος, με τους διαιτητές να έρχονται στο φινάλε και να αποτελειώνουν το ματς με αμφισβητούμενο φάουλ πάνω στον Βεζένκοφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» με τη νίκη αυτή πήραν ανάσα από την πίεση που έχει συγκεντρωθεί γύρω από τον οργανισμό, ανεβαίνοντας στον στο 5-3, με τον ισραηλινή ομάδα να πέφτει στο 6-2.

Οι παίκτες του Ιτούδη σκόραραν μόλις 4π. στο τρίτο δεκάλεπτο, έχοντας 0/9τρ. και 4 λάθη, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να μην εκμεταλλεύεται την αστοχία των Ισραηλινών, κάνοντας εξίσου κακό ματς.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κυριάρχησε στο ζωγραφιστό με 10 πόντους και 13 ριμπάουντ, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών με 14 πόντους και 4 ριμπάουντ. Διψήφιος και ο Ντόρσεϊ που δεν αγωνίστηκε καθόου στο 4ο δεκάλεπτο (11π.).

Από την αντίπερα όχθη ο Μπλέικνεϊ ξεχώρισε με 13 πόντους, με τον Βασίλιε Μίσιτς να συμπληρώνει 10 πόντους, όντας άστοχος από μακριά (2/8τρ.). Καλή παρουσία από τον Μάλκολμ με 10 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Η διαιτησία και τα αλλοπρόσαλλα σφυρίγματα

Οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης αποφάσισαν στο φινάλε με διαφορετικά κριτήρια σε διαχοχικές φάσιες κατά της Χάποελ. Τα αλλοπρόσαλλα σφυρίγματα, αποπροσανατόλισαν πλήρως του παίκτες του Ιτούδη, που δεν κατάφεραν να κάνουν σουτ στο τελευταίο λεπτό, έχοντας τρεις κατοχές.

Η διαιτησία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο φινάλε, κρίνοντας τον τελικό νικητή, με τους ευνοημένους «ερυθρόλευκους» να έχουν συνηθίσει πλέον την διαιτητική βοήθεια όταν η μπάλα «καίει».

Συγκεντρωμένη και διαβασμένη η Χάποελ πήρε προβάδισμα με το «καλημέρα»

Με «συνταγή» Μονακό ξεκίνησε το ματς ο Ολυμπιακός, με την Χάποελ να παίρνει προβάδισμα με το «καλημέρα» (2-7 στο 3’) και τους «ερυθρόλευκους» να εμφανίζει μια νωθρότητα στο παιχνίδι του. Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ βρήκαν στόχο από τα 6.75μ. με τον ομογενή γκαρντ να παίρνει «φωτιά» από το τρίποντο, βάζοντας μπροστά τους Πειραιώτες (11-10 στο 6’). Η τρίποντη… καταιγίδα της ομάδας του Λιμανιού συνεχίστηκε με τον Ουόκαπ (14-10 στο 6’), με τον Ολυμπιακό να τρέχει επιμέρους 14-3 για το δικό του +6 (16-10). Η Ισραηλινή ομάδα απάντησε με επιμέρους 2-11 για να πάρει ξανά τα ηνία του σκορ στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (18-21), την ώρα που οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έχασαν την συγκέντρωση τους για λίγα λεπτά.

Ανέβασε την ένταση του ο Ολυμπιακός, διατήρησε την διαφορά η ισραηλινή ομάδα

Μπλέκνεϊ και Μότλεϊ έδωσαν αέρα 7π. στην ομάδα του Ιτούδη στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με την Χάποελ να ελέγχει τον ρυθμό, ούσα το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης (22-29 στο 16’). Ο Ολυμπιακός μετρούσε μόλις 4π. σε 6’ έχοντας χάσει τελείως τον ρυθμό στην επίθεση, με τον Βεζένκοφ να δίνει λύσεις για το 24-32. Ο Φουρνιέ μπήκε στην εξίσωση της αναμέτρησης με τρίποντο (27-32 στο 18’), ο Μιλουτίνοφ κυριαρχούσε στην ρακέτα (6π.8ρ.), με τους «ερυθρόλευκους» να ρίχνουν την διαφορά στο -4 (33-37). Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε την Χάποελ στο +6 (33-39), με τον Ολυμπιακό να έχει ανεβάσει την ένταση του, ωστόσο είχε πολλά πράγματα να βελτιώσει.

Τα «έσπασαν» αμφότεροι, έφερε τούμπα το ματς ο Ολυμπιακός με Χολ

Με τρίποντο του Ντόρσεϊ μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος (36-39), με τον Βεζένκοφ να μειώνει στον πόντο, την ώρα που η Χάποελ είχε μείνει χωρίς σκορ για περισσότερα από 3’. Οι παίκτες του Ιτούδη ήταν ιδιαίτερα άστοχοι (4/17τρ.), οι «ερυθρόλευκοι» ήταν επιπόλαιοι στις επιθέσεις τους, ωστόσο είχαν ανεβάσει κατακόρυφα την πίεση τους στην άμυνα (38-41 στο 26’). Τα πολλά λάθη εκατέρωθεν είχαν ρίξει τον ρυθμό και την ποιότητα του ματς, με τις δυο ομάδες να αστοχούν κατά ριπάς και τον Νιλικίνα να μειώνει στον πόντο (40-41 στο 28’). Το επιμέρους 7-2 σε 8’ φανέρωνε πλήρως την εικόνα της 3ης περιόδου, με τον Ουόρντ να δίνει προβάδισμα στους Πειραιώτες με 2/2β. (42-41). Ο Μπράιαντ έλυσε τον γόρδιο δεσμό για την Χάποελ (42-43 στο 29’), με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο στο +1 (44-43).

Οι δυο ομάδες κακοποίησαν το μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να κερδίζε στο φινάλε με βολές του Βεζένκοφ

Ουόρντ και Χολ έδωσαν αέρα 5π. στους «ερυθρόλευκους» στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου (48-43), με τους Μότλεϊ και Τζόουνς να μειώνουν σε 48-47 στο 33'. Ο Ουόρντ είχε αλλάξει όλη την εικόνα του ματς, κυρίως με τις αμυντικές του επιδόσεις, με τον Μπράιαντ να βρίσκει το πρώτο τρίποντο της Χάποελ στο δεύτερο μερος. Ο Βεζένκοφ με γκολ-φάουλ έστειλε την διαφορά για τους Πειραιώτες στο +6 (58-52 στο 38'), με τον Μίσιτς να σκοράρει από τα 6.75μ. μετά από έξι άστοχα. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο, με τον Μίσιτς να βάζει δεύτερο συνεχόμενο, φέρνοντας το παιχνίδι σε ισορροπία ένα λεπτό πριν το τέλος. O Mιλουτίνοφ σκόραρε μέσα στο ζωγραφιστό για το 60-58, με τον Μίσιτς να κάνει λάθος στην επίθεση της Χάποελ. Ο Μπαρτζώκας έδωσε την μπάλα στον Πίτερς, με τον Αμερικανό να κάνει λάθος 23'' πριν το τέλος. Η μπάλα πήγε στην ισραηλινή ομάδα, ωστόσο ο Μίσιτς έκανε επιθετικό φάουλ στον Ουόκαπ. O Bεζένκοφ πήγε στς βολές και με 2/2β. διαμόρφωσε το 62-58, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη σε παιχνίδι... κακοποίηση του μπάσκετ.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-39, 44-43, 62-58.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης