Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Με άμυνα-φάντασμα και πάλι - Ξεχώρισαν Ναν, Σλούκας και Χουάντσο

Ο Παναθηναϊκός εμφάνισε και πάλι το προβληματικό του αμυντικό πρόσωπο και είχε παίκτες-κλειδιά σε κακή μέρα. Ξεχώρισαν οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Aναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Δεν του πήγε καθόλου το παιχνίδι και ήταν κακός, κάτι που φάνηκε από την πρώτη παρουσία του στρο παρκέ, όταν έκανε 2 λάθη. Έμεινε άποντος (0/2 διπ., 0/2 βολές) και είχε 1 ασίστ. Βαθμός: 4

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Δεν αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τζέντι Όσμαν: Σε πολύ κακό βράδυ κι αμυντικά κι επιθετικά, δεν του πήγε σε κανέναν σημείο το παιχνίδι. Έλειψε πολύ από τον Παναθηναϊκό και στις δύο πλευρές του παρκέ, έχοντας 9 πόντους (2/6 διπ., 1/4 τριπ.), όταν το ματς είχε κριθεί, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Βαθμός: 6

Κώστας Σλούκας: Προσπάθησε και κατάφερε να δώσει λύσεις επιθετικά και θα έδινε ακόμα περισσότερες αν οι καλές του πάσες δεν πήγαιναν στράφι σε εύκολα χαμένα σουτ. Είχε κι αυτός πρόβλημα στην άμυνα όμως. Μέτρησε 14 πόντους (2/4 διπ., 3/3 τριπ., 1/2 βολές), 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 9

Τζέριαν Γκραντ: Έδειξε στο πρώτο ημίχρονο να είναι σε καλή μέρα, είχε όμως και πάλι προβλήματα στην άμυνα. Δεν είχε και πάλι κάποια επιρροή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και συνεχίζει το ντεφορμάρισμά του. Είχε 5 πόντους (2/3 διπ., 0/2 τριπ., 1/2 βολές), 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Βαθμός: 5

Γιάννης Κουζέλογου: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Κέντρικ Ναν: Είχε όλη την άμυνα της Μονακό πάνω του, πολλές φορές με 2 και 3 παίκτες. Έβρισκε όμως τον τρόπο να συνδέεται με το καλάθι, έχοντας 26 πόντους (8/11 διπ., 2/5 τριπ., 4/5 βολές), 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, αλλά και 4 λάθη. Βαθμός: 10

Bασίλης Τολιόπουλος: Δεν αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Μάριους Γκριγκόνις: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Από τους διακριθέντες του Παναθηναϊκού σε άμυνα κι επίθεση. Είχε ενέργεια και διάθεση και έκανε ακόμα μία καλή εμφάνιση με 13 πόντους (2/5 διπ., 2/6 τριπ., 3/3 βολές), 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Βαθμός: 9

Ντίνος Μήτογλου: Πήρε και πάλι πολύ χρόνο συμμετοχής στο «5» και είχε θέματα είτε με τον Τάις, είτε με τον Χέιζ. Στην επίθεση μέτρησε, παρότι ήταν άστοχος στο τρίποντο (0/4 τριπ.), 8 πόντους (4/6 διπ.) και μέτρησε 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος. Βαθμός: 6

Όμερ Γιούρτσεβεν: Ξεκίνησε εξαιρετικά το παιχνίδι, αλλά φορτώθηκε στο 14' με τρία φάουλ και κάθισε στον πάγκο. Ήταν θετικός όσο ήταν στο παρκέ, αλλά δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό για το κάτι παραπάνω. Είχε 9 πόντους (4/5 διπ., 1/2 βολές), 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα. Βαθμός: 7