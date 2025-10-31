Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για τα 200 εισιτήρια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Κατάμεστη θα είναι το μεσημέρι του Σαββάτου η αίθουσα 5 του ΣΕΦ χωρητικότητας 200 θέσεων καθώς όπως ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός υπάρχει sold out για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Sold out: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (μπάσκετ Γυναικών)

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ενημερώνει, ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του Σαββάτου (1/11, 15:00) με τον Παναθηναϊκό, στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, για την 5η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών.

Οι φίλάθλοι μας που δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο, παρακαλούνται να μην προσέλθουν στο γήπεδο την ημέρα του αγώνα, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.