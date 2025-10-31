Περνάει ιατρικά και υπογράφει στον Προμηθέα ο Κλοντέλ Χάρις

Ο Κλοντέλ Χάρις είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Προμηθέα, με τον Αμερικανό άσο να υπογράφει ιατρικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ομάδα της Πάτρας.

Μεταγραφική ενίσχυση για την ομάδα της Πάτρας. Ο Κλοντέλ Χάρις είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Προμηθέα, με τον 23χρονο γκαρντ να περνά αύριο ιατρικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Πατρινούς.

Ο Αμερικάνος πριν βρεθεί στη Φινλανδία αγωνίστηκε για 4 χρόνια στο NCAA με τους Τσάρλεστον Σάουθερν Μπιουκανίερς, τους Μπόστον Κόλετζ Ιγκλς και τους Μισισίπι Στέιτ Μπούλντογκς.

Ο Γιώργος Λιμνιάτης, ωστόσο, δεν θα το έχει στην διάθεση του για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Καρδίτσα για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.