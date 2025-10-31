MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Περνάει ιατρικά και υπογράφει στον Προμηθέα ο Κλοντέλ Χάρις

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Κλοντέλ Χάρις είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Προμηθέα, με τον Αμερικανό άσο να υπογράφει ιατρικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ομάδα της Πάτρας.

Μεταγραφική ενίσχυση για την ομάδα της Πάτρας. Ο Κλοντέλ Χάρις είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Προμηθέα, με τον 23χρονο γκαρντ να περνά αύριο ιατρικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Πατρινούς. 

Ο Αμερικάνος πριν βρεθεί στη Φινλανδία αγωνίστηκε για 4 χρόνια στο NCAA με τους Τσάρλεστον Σάουθερν Μπιουκανίερς, τους Μπόστον Κόλετζ Ιγκλς και τους Μισισίπι Στέιτ Μπούλντογκς.

Ο Γιώργος Λιμνιάτης, ωστόσο, δεν θα το έχει στην διάθεση του για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Καρδίτσα για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Basket League. 

Περνάει ιατρικά και υπογράφει στον Προμηθέα ο Κλοντέλ Χάρις