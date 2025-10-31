Ζάρας ενόψει Άρη: «Σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει το μομέντουμ - Είναι θέμα, μέρας, θέλησης και τύχης»

Ο Θοδωρής Ζάρας, ενόψει του ντέρμπι με τον Άρη στο «Nick Galis Hall» (1/11, 18:15), στάθηκε περισσότερο στη θέληση και την τύχη που παίζει ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια, παρά στο μομέντουμ.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Άρη στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στο Παλέ, με στόχο να συνεχίσει το σερί νικών που έχει στο πρωτάθλημα. Από την άλλη ο Άρης, θέλει να πετύχει την δεύτερη νίκη του στην GBL. Αναλυτικά οι δηλώσεις του αρχηγού του ΠΑΟΚ, Θοδωρή Ζάρα:

«Ακόμη κι αν δεν πήγε το τελευταίο παιχνίδι όπως θα θέλαμε, είχαμε την ευκαιρία μας να κερδίσουμε στη Γερμανία και τώρα έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι που είναι πολύ όμορφο να το ζεις σαν παίκτης. Είναι ένα κλασικό ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ, που πέρα από όλα τα άλλα είναι και ένας αγώνας γοήτρου.

Σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει τίποτα από όλα όσα συνηθίζουμε να λέμε για έναν οποιοδήποτε αγώνα. Δεν μετράει ούτε το καλό, ούτε το κακό μομέντουμ. Είναι θέμα μέρας, είναι θέμα θέλησης και τύχης πολλές φορές. Όποιος βρεθεί σε καλύτερη μέρα και αυτός που το θέλει παραπάνω, αυτός θα είναι ο νικητής».

