Η συμπεριφορά του Χεζόνια φέρνει προβληματισμό στην Ρεάλ- Το περιστατικό στο ματς με την Φενέρ

Η συμπεριφορά του Μάριο Χεζόνια στο ματς με την Φενέρμπαχτσε έχει φέρει προβληματισμό στην Ρεάλ, με τον Κροάτη φόργουορντ να τα... ακούει από τον βοηθό του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Η Ρεάλ διέλυσε την Φενέρ για την 8η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από την συμπεριφορά του Μάριο Χεζόνια κατά την διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Κροάτης φόργουορντ έγινε αλλαγή 6:09 πριν από το ημίχρονο, αρνήθηκε να δώσει το χέρι στον προπονητή του και όταν κάθισε στον πάγκο, τα… άκουσε από τον Ισπανό τεχνικό.

Ο πολύπειρος τεχνικός του ζήτησε να αλλάξει συμπεριφορά, ο Χεζόνια του απάντησε, με τον Κροάτη φόργουορντ να αγωνίζεται λίγα λεπτά στην συνέχεια.

Μάλιστα την περασμένη Παρασκευή κυκλοφόρησε και ένα video από την προθέρμανση της Ρεάλ για τον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε, στο οποίο φαίνεται ο assistant coach Πέπε Μπλάνκο να έχει έντονο διάλογο με τον Χεζόνια. Στο εν λόγω video μπορεί να φαίνεται πως ο βοηθός του Σκαριόλο γελάει με τον Χεζόνια, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι υπήρξε διαφωνία, μεταξύ τους, κάτι που φαίνεται και από τις αντιδράσεις του παίκτη.