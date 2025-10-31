Παναθηναϊκός: Χωρίς Ρογκαβόπουλο και με τη Μονακό, στην 12άδα ο Καλαϊτζάκης

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα μείνει εκτός της αναμέτρησης και με τη Μονακό στον Παναθηναϊκό, αφού συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το διάστρεμμα. Στην 12άδα ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Αποστολή στο Πριγκιπάτο.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε απέναντι στη γαλλική ομάδα στον Έλληνα άσο, αφού ο Ρογκαβόπουλος δεν ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί, δεν προπονήθηκε την Πέμπτη (30/10) και τέθηκε νοκ άουτ για το ματς με τη Μονακό.

Κανονικά στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού θα είναι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που εξακολουθεί να έχει ενοχλήσεις στον αγκώνα. Ο «ΠΚ» θα βρίσκεται στην 12άδα και μένει να φανεί αν θα αγωνιστεί.

Φυσικά εκτός θα είναι οι Ματίας Λεσόρ, Ρίσον Χολμς και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που είναι τραυματίες και δεν ταξίδεψαν με την «πράσινη» αποστολή.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν