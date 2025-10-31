Η Νέα Ιωνία παρουσίασε τον Κανονισμό Κερκίδας: «Υποστηρίζουμε την ομάδα με πάθος και μέτρο»

Η Νέα Ιωνία με ανακοίνωσή της παρουσίασε τον Κανονισμό Κερκίδας, αλλά και των Κώδικα Δεοντολογίας Γονέων.

Σε μία αρκετά όμορφη κίνηση προχώρησε η Νέα Ιωνία. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα παρουσίασε τον Κανονισμό Κερκίδας, με στόχο να υπάρχει, σεβασμός, υποστήριξη και παιδεία στα γήπεδα.

Επίσης, παρουσίασε και τον Κώδικα Δεοντολογίας Γονέων, ο οποίος στηρίζει τα παιδιά, τους προπονητές και τις οικογένειες που δίνουν το «παρών» στους αγώνες.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

«Κώδικα Δεοντολογίας Γονέων.

Ένα πλαίσιο αρχών που στηρίζει τα παιδιά, τους προπονητές και τις οικογένειες, με στόχο έναν αθλητισμό με σεβασμό, παιδεία και ομαδικό πνεύμα.

Γιατί μαζί μαθαίνουμε να αγαπάμε το μπάσκετ, να σεβόμαστε το παιχνίδι και να μεγαλώνουμε καλύτερους ανθρώπους».

«Ο αθλητισμός ενώνει, δεν διχάζει.

Παρουσιάζουμε τον Κανονισμό Κερκίδας, με στόχο να κρατήσουμε τα γήπεδά μας χώρους σεβασμού, υποστήριξης και παιδείας.

Γιατί η ομάδα μας αξίζει το καλύτερο κοινό».