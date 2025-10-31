ΠΑΟΚ: Μέσα οι Ντίμσα και Σλαφτσάκης ενόψει Άρη Betsson

Με όλους τους παίκτες διαθέσιμους ολοκλήρωσε τη μίνι προετοιμασία του ο ΠΑΟΚ για το σαββατιάτικο εκτός έδρας ματς κόντρα στον Άρη Betsson (1/11, 18:15).

Ο Γιούρι Ζντοβτς είδε και τους Τόμας Ντίμσα, Διαμαντή Σλαφτσάκη να επιστρέφουν στο ομαδικό πρόγραμμα και να τίθενται στη διάθεση του προπονητή τους. Αμφότεροι είχαν απουσιάσει από το μεσοβδόμαδο παιχνίδι στη Γερμανία με την Μπράουνσβαϊγκ λόγω ίωσης, όμως πλέον δηλώνουν παρόντες για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Το δύσκολο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, με τα συνεχή εκτός έδρας παιχνίδια συνεχίζεται με έναν ακόμη απαιτητικό αγώνα. Το παραδοσιακό παιχνίδι της πόλης, ο αγώνας Άρης – ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδρειο ακολουθεί και εκεί είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον και η προσοχή όλης της ομάδας. Ο αγώνας του Σαββάτου (1/11) θα ξεκινήσει στις 18:15, λιγότερο από 48 ώρες δηλαδή, μετά την επιστροφή της ομάδας από τη Γερμανία.

Με την αποστολή του ΠΑΟΚ να φτάνει στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης, ο Jure Zdovc δεν έχει περιθώρια για κάτι περισσότερο από μία μόνο προπόνηση ενόψει του αγώνα με τον Άρη. Το σημερινό πρόγραμμα της ομάδας ξεκίνησε με την απαραίτητη ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και συνεχίστηκε με προπόνηση όπου δόθηκε έμφαση στην τακτική. Στην προπόνηση συμμετείχαν και ο Tomas Dimsa με το Διαμαντή Σλαφτσάκη, που δεν είχαν ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στη Γερμανία».