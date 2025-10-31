Γιόκιτς: Έγραψε ιστορία με 4 triple-double στα πρώτα 4 παιχνίδια της σεζόν! (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς έγραψε ιστορία καθώς στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια των Νάγκετς στην σεζόν, μετρά τέσσερα triple-double. Μοναδικό επίτευγμα από τον Σέρβο σούπερ σταρ.

Επιμέλεια: Γιώργος Κωνσταντινίδης

Ο σταρ των Ντένβερ Νάγκετς έχει ξεκινήσει με φόρα την χρονιά. Στους πρώτους τέσσερις αγώνες του ΝΒΑ, ο Γιόκιτς έχει πετύχει περισσότερους από 10 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ ανά παιχνίδι και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου, που καταφέρνει κάτι τέτοιο.

Με μέσο όρο 20.3 πόντους, 14.5 ριμπάουντ και 11.3 ασίστ, ο Σέρβος γίγαντας έχει βαλθεί να τρελάνει τον «μαγικό κόσμο». Είναι ήδη σε τροχιά MVP και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια της σεζόν και το πού θα φτάσει ο ηγέτης των Νάγκετς. Το Ντένβερ βρίσκεται αυτή την στιγμή στο 3-1.

Στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς απέναντι στους Ουόριορς, οι Νάγκετς γνώρισαν την ήττα με 137-131. Ο Γιόκιτς στα 40' που αγωνίστηκε, σημείωσε 21 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Στα επόμενα τρία παιχνίδια μέτρησαν ισάριθμες νίκες απέναντι σε Σανς, Τίμπεργουλβς και Πέλικανς.

Ο Σέρβος στην νίκη επί των Σανς (133-111) είχε14 πόντους, 14 ριμπάουντ και 15 ασίστ σε 32' συμμετοχής. Επόμενο «θύμα» οι Τίμπεργλουβς,εκεί όπου ο Σέρβος αγωνίστηκε 36' και σταμάτησε στους 25 πόντους, τα 19 ριμπάουντ και τις 10 ασίστ, με τους Νάγκετς να παίρνουν την νίκη με 127-114. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, οι Πέλικανς δεν κατάφεραν να περιορίσουν τον σταρ των Νάγκετς. 21 πόντοι, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ στα μόλις 27' που πάτησε στο παρκέ, νίκη για την ομάδα του Ντένβερ με 122-88.

Επόμενο παιχνίδι, τα ξημερώματα του Σαββάτου (1/11, 4:00) απέναντι στον Ντέμιαν Λίλαρντ και τους Πόρτλαντ Τρείλ Μπλέιζερς. Θα καταφέρει ο Γιόκιτς να κάνει το δικό του 5/5;

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από το «σόου» του Γιόκιτς στο ξεκίνημα της χρονιάς: