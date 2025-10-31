Λέικερς: Πιθανή η συμμετοχή των Ντόντσιτς-Σμαρτ κόντρα στους Γκρίζλις

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ δεν αποκλείεται να έχει στη διάθεσή του τους Λούκα Ντόντσιτς και Μάρκους Σμαρτ για το ματς των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Μέμφις Γκρίζλις.

Λούκα Ντόντσιτς και Μάρκους Σμαρτ είναι πιθανό να αγωνιστούν στο ματς των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Μέμφις Γκρίζλις. Έτσι, δεν αποκλείεται ο Τζέι Τζέι Ρέντικ να δει δύο από τα σημαντικότερα «όπλα» του να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση.

Εκτός θα παραμείνουν σίγουρα οι Λεμπρόν Τζέιμς, Γκέιμπ Βίνσεντ, Μαξ Κλεμπέρ και Αντού Τιέρο.

Θυμίζουμε πως ο Σλοβένος αστέρας έχει χάσει τα τελευταία τρία ματς, αλλά ξεκίνησε εξαιρετικά τη σεζόν με 46 πόντους, 11,5 ριμπάουντ και 8,5 ασίστ κατά μέσο όρο στους δύο πρώτους αγώνες του. Τρομερά ξεκίνησε και ο 31χρονος, ο οποίος έχει χάσει τα δύο τελευταία παιχνίδια. Ο Σμαρτ αποτελεί τον καλύτερο αμυντικό των «Λιμνανθρώπων» και ανεβάζει επίπεδο την ομάδα με την ενέργεια και τη σκληράδα του.