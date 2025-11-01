Α1 Γυναικών: Ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ

Η 5η αγωνιστική της Α1 Γυναικών ξεκινάει το Σάββατο (1/11) με τρεις αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων και το ντέρμπι «αιωνίων».

Η 5η αγωνιστική θα ξεκινήσει με το ματς ανάμεσα στον Πρωτέα Βούλας (1-3) και τη Νέα Ιωνία (3-1) στις 11:45. Λίγες ώρες αργότερα, στις 14:45, ο Αθηναϊκός (3-1) θα φιλοξενήσει τον Πανσερραϊκό (3-1).

Φυσικά, ο αγώνας που ξεχωρίζει θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός (3-0) θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (3-0) για το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, με τις δύο ομάδες να θέλουν να διατηρήσουν το αήττητο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

11:45 Πρωτέας Βούλας - Νέα Ιωνία

14:45 Αθηναϊκός - Πανσερραϊκός

15:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός