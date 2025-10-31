Δρακάκη: «Να μην επιτρέψουμε στον Παναθηναϊκό να νιώσει καλά»

Η Φρόσω Δρακάκη σε δηλώσεις της ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών τόνισε πως δεν πρέπει οι παίκτριες της να αφήσουν τις «πράσινες» να νιώσουν καλα στο παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι «αιωνίων» της 5ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών, με την προπονήτρια των «ερυθρολεύκων» να σημειώνει σε δηλώσεις της πως δεν πρέπει οι παίκτριες της να αφήσουν τις «πράσινες» να νιώσουν καλα στο παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το Σάββατο, παίζουμε το πρώτο ντέρμπι της σεζόν και μάλιστα, στην έδρα μας. Θα είναι ένας πολύ δυνατός αγώνας και θα δώσουμε τα πάντα για τη νίκη. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένες και συνεπείς αμυντικά, να σημαδέψουμε τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού επιθετικά. Να μπούμε δυνατά στον αγώνα και να μην επιτρέψουμε σε κανένα σημείο στον αντίπαλο να νιώσει καλά».