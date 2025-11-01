Stoiximan GBL: Ντέρμπι Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ

Η 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL ξεκινάει το Σάββατο (1/11) με τέσσερις αναμετρήσεις.

Τα πρώτα δύο παιχνίδι της αγωνιστικής θα ξεκινήσουν στις 16:00. Ο Κολοσσός Ρόδου θα υποδεχθεί στις 16:00 τον Πανιώνιο στο Κ.Γ. Καλλιθέας. Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ θα βρίσκεται στο «Ανδρέας Παπανδρέου» για την αναμέτρηση με το Περιστέρι.

Στις 18:15 θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στο Αλεξάνδρειο ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ και τέλος ο Προμηθέας Πάτρας θα φιλοξενήσει την Καρδίτσα στο «Δημ. Τόφαλος» (18:15).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

16:00 Κολοσσός Ρόδου - Πανιώνιος

16:00 Περιστέρι - ΑΕΚ

18:15 Άρης Betsson - ΠΑΟΚ

18:15 Προμηθέας Πάτρας - Καρδίτσα