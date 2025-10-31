Σάκοτα:«Έχουμε σεβασμό στο Περιστέρι, θα δούμε πόση ενέργεια μάς έχει μείνει...»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης απέναντι στο Περιστέρι (1/11, 16:00), δήλωσε πως η ομάδα του πρέπει να δείξει σεβασμό στον αντίπαλο και ταυτόχρονα πάντα παίζει για την νίκη.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της Basket League εκτός έδρας και θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί της στο πρωτάθλημα. Η «βασίλισσα» έχει ξεκινήσει την χρονιά με το απόλυτο 4/4 στα στο πρωτάθλημα και ο Σάκοτα δίνει το στίγμα του τι πρέπει να κάνει και σε αυτό το παιχνίδι η ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ:

«Το Περιστέρι κατάφερε σε χρόνο μηδέν να δημιουργήσει μία άξια ομάδα και να κάνει σημαντικές νίκες. Έχει καινούριο προπονητή και -έτσι όπως την έχουμε δει- είναι πολύ ανταγωνιστική.

Εμείς παραδοσιακά κάπως δυσκολευόμαστε στο Περιστέρι. Θα δούμε πόση ενέργεια μάς έχει μείνει μετά απ’ όλα τα ταξίδια. Πάντα έχουμε φιλοδοξίες και πάντα πάμε να κερδίσουμε, σε όποιο ματς παίζουμε, αλλά πρέπει να πούμε, ότι έχουμε μεγάλο σεβασμό στο Περιστέρι».

