Καμαριανός: «Σημαντικό να πάρουμε την νίκη, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας»

Ο Νίκος Καμαριανός ενόψει της αναμέτρησης απέναντι στον Πανιώνιο δήλωσε πως παρόλο που ο Πανιώνιος δεν ξεκίνησε καλά την χρονιά, είναι δυνατή ομάδα και είναι σημαντικό να κερδίσουν εντός έδρας.

Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται τον Πανιώνιο για την 5η αγωνιστική της GBL (1/11, 16:00) στην Ρόδο με στόχο την δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Από την άλλη η ομάδα της Νέας Σμύρνης είναι η μοναδική ομάδα χωρίς να έχει πανηγυρίσει ακόμη την νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νίκου Καμαριανού ενόψει Πανιωνίου:

«Ο Πανιώνιος δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν, αλλά ξέρουμε ότι είναι μια δυνατή ομάδα, η οποία μπορεί να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε μία εντός έδρας νίκη. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό μπροστά στον κόσμο μας και να μείνουμε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά, ώστε να το πετύχουμε».